鄭文燦翻轉藍綠效應 牽動桃園立委選情

2020桃園市立委選舉，綠營力守現有3席加上1席黨友優勢，藍營則尋求6席全拿機會，桃園市長鄭文燦（圖）高支持度能否全數化為支持綠營選票，也將是關鍵因素。（中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇、蘇龍麒、葉素萍、余祥台北10日電）2020桃園市立委選舉，綠營力守現有3席加上1席黨友優勢，藍營則尋求6席全拿機會，除了總統大選風向加上候選人條件外，桃園市長鄭文燦的高支持度能否全數化為支持綠營選票，也將是關鍵因素。

桃園市過去被視為藍營優勢區，2012年國民黨揮出全壘打，囊括6個席次，但2016年大環境丕變，國民黨只拿下2席，民進黨搶下3席，加上1席友好的無黨趙正宇，占有優勢。隨著桃園市長鄭文燦第一任險勝後，市民對施政給予高支持度肯定，去年以壓倒性優勢順利連任，翻轉了桃園藍綠結構，不再是鐵板一塊。

桃園市第1選區（蘆竹、龜山、桃園11里）的民進黨立委鄭運鵬尋求連任，碰上的對手是捲土重來的國民黨前立委陳根德，這也是鄭、陳第2次對陣。地方人士表示，該區決戰重點之一，在於誰能在龜山等新發展區域的「大樓戰」中脫穎而出。

桃園市第2選區（楊梅、大園、新屋、觀音）現任立委為民進黨陳賴素美，但她在黨內初選時輸給前桃園市政府顧問、參議黃世杰，對手為前桃園縣長、現任國民黨不分區立委吳志揚，地方實力相當雄厚。

從選民結構來看，第2選區綠營雖略有優勢，但陳賴素美在初選落敗後控告黃世杰，揚言不排除參選到底。地方人士評估，雙方在初選中的嫌隙仍在，綠營最後階段能否整合，將是選戰關鍵。

桃園市第3選區（中壢）現任立委為國民黨籍陳學聖，但他這次轉戰桃園市第6選區，接棒參選的是前中壢市長、國民黨桃園市議員魯明哲；民進黨則推派桃園市議員、前立委彭添富的兒子彭俊豪參選，時代力量也派出桃園市產業總工會顧問林佳瑋迎戰。

地方人士認為，該區為藍營鐵票區，魯明哲在地耕耘多年，轉戰議員後，連2屆都是以第一高票當選，彭俊豪面對藍營強棒，加上時力加入搶票，恐將陷入苦戰。

桃園市第4選區（桃園區），民進黨現任立委鄭寶清尋求連任，對上國民黨市議員5連霸的萬美玲，地方人士評估鄭寶清連任之路將面臨嚴峻挑戰。不過，鄭文燦在2次市長選舉中都在這區拿到過半得票率，鄭文燦的移轉效應，值得觀察。

桃園市第5選區（龍潭、平鎮）現任立委為國民黨呂玉玲，尋求連任對上的對手是民進黨現任不分區立委、前桃園市政府客家事務局長蔣絜安。

地方人士分析，此一選區是藍營票倉，尋求3連霸的呂玉玲除了本身經營外，丈夫陳萬得為現任市議員，過去擔任平鎮市長，地方實力相當雄厚，而蔣絜安起步較晚，仍須進一步尋求突圍方法。

至於桃園市第6選區（大溪、八德、復興、中壢12里）則是尋求連任的現任無黨籍立委趙正宇，對上陳學聖，民進黨則不提名。

地方人士認為，趙正宇多年來經營地方有成，和鄭文燦的關係友善，都是優勢，但這次他碰上跨區參選的陳學聖，在桃園也經營許久，加上知名度高，還是不能掉以輕心。

民進黨盼力守原有3席次，並期待趙正宇能連任。黨內評估鄭運鵬選情微幅領先，黃世杰原本面臨最大的隱憂是陳賴素美脫黨參選，但目前脫黨參選的機會大幅降低，這區基本盤綠大於藍，再加上有基層與水利會的資源，預計可以守住；鄭寶清經過加強輔選拉抬，目前選情拉鋸。彭俊豪和蔣絜安部分，則盼以鄭文燦的影響力和政績拉抬，尋求突破。

國民黨地方操盤人士則指出，魯明哲、呂玉玲選情較穩，吳志揚的民調也保持領先，萬美玲和陳根德都有勝選機會。此外，第6選區傳統是藍大於綠，4年前因為大環境不利，才讓趙正宇以些微差距勝選，現在氛圍是站在國民黨這邊，陳學聖的民調也從未輸過對手。（編輯：林興盟）1081110