中市立委打團隊選戰策略 藍綠母雞帶小雞拚席次

台中市立委選戰，藍綠不約而同採「母雞帶小雞」策略，民進黨主席卓榮泰也已經多次到台中輔選，總統蔡英文（前中）也密集來到台中積極輔選。圖為蔡英文9月出席「2020蔡英文總統連任全國青商後援會」成立大會。（中央社檔案照片）

2020立委選戰（中央社記者蘇木春台中9日電）台中市立委選戰，目前民進黨握有4席加1席無黨籍，國民黨有3席，但台中藍綠支持者常搖擺不定，隨投票日接近，藍綠不約而同採「母雞帶小雞」策略，打「素人牌」突襲艱困選區。

台中市共有8席立委，其中民進黨有4席（第1、4、6、7選區），國民黨有3席（第2、第5、第8選區），無黨籍有1席（第3選區）。藍綠兩黨過去在多次縣市長、總統及立委等選戰中，都喊出「決戰中台灣」口號，這次立委選舉也不例外，民進黨主席卓榮泰也已經多次到台中輔選，並強調台中市是重要立委選區，總統蔡英文也密集來到台中積極輔選。

不過，根據先前選舉結果觀察，台中每逢選舉，選民常常出現搖擺狀況，藍綠支持群並不穩固，且左右浮移，這次立委選舉是否仍依過去投票行為，值得關注。

去年縣市長選舉，國民黨籍盧秀燕擊敗尋求連任的民進黨籍林佳龍，不過，盧秀燕當選台中市長後，執政成果遭到反對黨民進黨議員質疑，相對影響藍營立委，無法同步享受到台中市地方執政優勢，然而，綠營立委也受大環境等因素影響，讓台中立委選情面臨多項變數。

總統蔡英文台中競選總部發言人陳世凱接受中央社記者訪問表示，現在蔡總統聲勢滿好的，也希望藉由總統聲勢拉抬黨籍與合作立委參選人選情，畢竟總統選舉是全國性選戰，地方也需要立委參選人來協助經營。他們也要求各選區黨籍議員與立委參選人聯合成立後援會，採取互相拉抬策略，希望「由大母雞帶領小雞們」打選戰。

陳世凱說，目前綠營認為較艱困的是第2與第5選區，並改以素人牌奇招打選戰，希望能夠跳脫一般選戰模式。加上這2個選區參選人剛好都是優秀年輕人，以過去選戰經驗，「只要大盤會好，個股不會太差」。

他強調，總統大選節奏站得穩，只要丟優秀人才下去，相信即便是艱困區，選舉結果也會很不錯。

國民黨台中市黨部主委顏文正則指出，目前提名立委參選人都已經與國民黨總統參選人韓國瑜（前中）合掛看板，韓國瑜也已規劃到台中輔選。圖為韓國瑜9月到台中宮廟參拜。（中央社檔案照片）

國民黨台中市黨部主委顏文正則指出，包含現任立委的各選區都正面樂觀看待選情，因總統與立委選舉合在一起，所以目前提名立委參選人都已經與國民黨總統參選人韓國瑜合掛看板，韓國瑜也已規劃到台中輔選，以母雞帶小雞策略搶攻綠營選區。

至於台中市立委第3選區，國民黨至今尚未提名人選挑戰無黨籍立委洪慈庸。顏文正指出，現任台中市副市長楊瓊瓔，最快11月中旬就會有定論是否參選，另外被國民黨認為是艱困選區的第1選區，因當地農民較多，則派出素人牌「最強菜農」林佳新應戰，每名參選人、各個選區都有不同特性，會針對不同之處規劃選戰策略。

立委選舉日倒數，民進黨在台中打出「抗中保台」聯盟，與台灣基進黨以及無黨籍立委洪慈庸合作，強調共同捍衛台灣民主自由與法治，並積極拉攏年輕選票；對於艱困選區，更是陸戰與空戰齊發，除目前4席立委要連任外，目標更要拿下全數8席立委。

國民黨則是打出讓民進黨下架議題，鎖定一例一休、同婚等中央政策攻擊，除了鞏固現任3席立委席次，也希望透過提名現任台中市副市長楊瓊瓔，與多名資深市議員老將挾高知名度披掛上陣，期望讓國民黨在台中重新過半，甚至拿下近年來席次新高。（編輯：卞金峰）1081109