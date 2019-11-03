板橋東搖擺區 藍綠白三腳督戰情緊繃

（中央社記者范正祥、蘇龍麒台北3日電）新北市立委第7選區（板橋東區）選情激烈，尋求連任的民進黨立委羅致政，面臨國民黨不分區立委柯志恩挑戰，加上台灣民眾黨推舉網路紅人Z9吳達偉參戰，被視為一級戰區。

新北市立委第7選區選舉人口約22萬人，過去選民結構被視為藍略大於綠，但近來因外來人口多，中間選民增加，藍綠結構逐漸被打破，在多次大選中，投票意向忽藍忽綠，被視為「搖擺區」。

2012年立委選舉時，學者從政首度參選的羅致政曾以2400多票些微差距，輸給以地方實力見長的國民黨江惠貞；2016立委選舉，羅致政捲土重來，羅、江二度對壘，尋求連任的江惠貞，因整體大環境對國民黨不利，最後落選。

羅致政被視為「英系」人馬，進入國會後，強化經營基層，持續和選區鄉親面對面座談，已朝舉辦第100場座談會邁進，臉書粉絲人數突破了10萬大關，民意基礎穩固。

羅致政立委連任之路，面臨同樣是學者從政的柯志恩挑戰。柯志恩擁有美國南加大教育心理學博士學位，被視為是朱立倫人馬，她在教育及文化領域的問政，建立起專業形象，個人臉書粉絲專頁超過6萬人按讚。

綠營新北操盤手指出，羅致政曾任民進黨新北市黨部主委，也擔任過一屆區域立委，在地方上的接觸和互動，相較於柯志恩有優勢。

不過，熟悉地方組織動員的藍營人士分析，柯志恩有朱立倫、新北市長侯友宜及國民黨總統參選人韓國瑜力挺，也獲得曾任立委和板橋市長的江惠貞、林鴻池相助，地方組織人脈可無縫接軌。

外界評估柯志恩和羅致政的條件相當，選情五五波，而台灣民眾黨提名的吳達偉，能吸引多少選票，成為矚目焦點。

吳達偉是台大機械工程碩士畢業，早期活躍於PTT，儘管是政治素人，但在網路上相當知名，加上台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲力挺，仍有一定的基礎，特別是分食青年選票，將會對選情構成變數。（編輯：黃國倫）1081103