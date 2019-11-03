賴品妤初生之犢選立委 李永萍時代力量來勢洶洶

民主進步黨力推「太陽花女戰神」賴品妤（前）挑戰新北市第12選舉區立法委員選舉，對年輕與中間選民有一定吸引力，也曾任立委林昶佐助理，對國會運作不陌生，獲民進黨支持參選後，替選戰增添不少新鮮感。中央社記者葉臻攝 108年11月3日

2020立委選戰（中央社記者葉臻、王鴻國新北3日電）民主進步黨力推「太陽花女戰神」賴品妤挑戰新北市第12選舉區立法委員選舉，對手是政壇資深戰將、前台北市副市長李永萍與時代力量，鹿死誰手仍在未定之天。

這選區（金山區、萬里區、汐止區、平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區）現任立委為時力籍黃國昌，但黃國昌決定在這選區改推時力立委參選人賴嘉倫接棒後，選情變得複雜難料。

賴品妤是前立委賴勁麟女兒，在太陽花學生運動嶄露頭角，對年輕與中間選民有一定吸引力；學運後也曾任立委林昶佐助理，對國會運作不陌生，獲民進黨支持參選後，替選戰增添不少新鮮感。

未曾角逐公職人員選舉的賴品妤在3人中最年輕，憑藉活潑形象投入選戰，近日勤跑基層，希望以「陸軍」攻勢輔以高知名度「空軍」優勢，加上民進黨中央執政奧援，希望彌補政治資歷較淺的弱勢，觀察重點是能否將網路討論熱度轉換成投入票匭中的選票。

民進黨新北市黨部執行長李建興表示，賴品妤形象被看好，加上勤跑拜票，很有機會為民進黨再下一城。

不過，賴品妤要面對的對手是曾任立委、主打文化創意、觀光並有豐富行政經驗的李永萍。

前台北市副市長李永萍（圖）再戰立委選舉，國民黨傾全力支持，又有同黨新北市長侯友宜、前新北市長朱立倫憑藉地緣優勢輔選，票源結構更穩固。中央社記者葉臻攝 108年11月3日

李永萍早早就宣布參選，3人中起步最早，加上中國國民黨傾全力支持，又有同黨新北市長侯友宜、前新北市長朱立倫憑藉地緣優勢輔選，票源結構更穩固。

另一方面，李永萍雖要與賴品妤、賴嘉倫競逐，但是在泛藍團結情況下要殺出重圍，而有黃國昌支持的賴嘉倫投入選戰後，賴品妤將面臨賴嘉倫搶爭泛綠選票。

賴嘉倫曾任黃國昌國會辦公室主任，陪黃國昌四處出征，投入選戰後，競選總部也選在黃國昌汐止服務處原址，接棒姿態濃厚。

賴嘉倫承襲黃國昌重砲、揭弊風格，獲部分民間團體、自救會支持，但能否承接黃國昌高人氣仍待觀察。（編輯：李明宗）1081103