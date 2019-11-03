閣揆女兒蘇巧慧爭連任 黃志雄捲土王子復仇

尋求連任的民進黨籍立委蘇巧慧（左）勤跑基層，政績佳能力強，以看板凸顯市民關心的議題，說明政策的文宣也讓民進黨主席卓榮泰（右）印象深刻。中央社記者黃旭昇新北攝 108年11月3日

2020立委選戰（中央社記者黃旭昇新北3日電）新北市第5選舉區立法委員選戰猶如2016年選舉翻版，但主客異位，行政院長蘇貞昌女兒、尋求連任的民主進步黨籍立委蘇巧慧，面臨國民黨對手前立委黃志雄的「王子復仇」挑戰。

曾獲奧林匹克運動會跆拳道銀牌的黃志雄近4年前在這選區（樹林區、鶯歌區、新莊區9里）爭取連任時，蘇巧慧挑戰成功，上任後關心親子教育發展，兩人同選區再戰，形成這次選戰另一看點。

與4年前不同，曾任台北縣長的蘇貞昌是現任閣揆，施政獲肯定，間接成為蘇巧慧的加分後援，以蘇貞昌10月30日主持板新二期供水改善計畫通水儀式，三峽、鶯歌與樹林區可共享翡翠水庫原水為例，一直以來就是蘇巧慧爭取的重點建設。

蘇巧慧用心經營地方，推動多項建設，但面對由體壇轉政壇、熟悉地方生態並曾任3屆立委的黃志雄，仍不敢掉以輕心。

蘇巧慧有現任優勢及民進黨中央執政，在教育政策說明會、硬體建設等爭取資源補助都可望獲奧援；黃志雄則長期扎根地方，妻子國民黨籍新北市議員洪佳君地方服務獲好評，新北市長侯友宜是輔選大將，雙方各擅勝場。

國民黨籍前立委黃志雄（前左）長期耕耘地方，與妻子新北市議員洪佳君（前右）在地方上獲好評，黃志雄捲土重來選立委，希望上演「王子復仇記」。（黃志雄提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年11月3日

黃志雄接受中央社記者訪問表示，民進黨執政有許多錯誤政策，需翻轉國會以改變現狀，如一例一休影響產業，年金改革衝擊消費觀光與活水經濟。

談及競選戰略，企圖重返國會的黃志雄說，將以既有鶯歌、樹林政績爭取鄉親支持。

蘇巧慧受訪表示，不論本屆或爭取連任，原則是請選民以「最嚴格標準」檢視她的過去、現在與未來。國會議員除地方建設，要花更多時間在重大政策，她認真審法案、預算案，被3個評鑑機構評定為優秀立委。

選舉戰術部分，黃志雄說，除勤跑基層，自知在文宣與自媒體待加強，將逐步增加社群網站臉書（Facebook）、通訊軟體LINE與直播等與選民互動，主動行銷。

蘇巧慧「陸軍」紮實，勤於耕耘基層實力，也配合民進黨主席卓榮泰「跨區聯合作戰」，與其他民進黨立委參選人聯合出擊；文宣上發揮巧思，以選民關心議題設計不同主題選舉看板，在捷運樹林萬大線沿線列爭取前瞻基礎建設歷程、在學校周邊羅列爭取的教育建設，也在網路社群展現「空軍」強項，廣傳各式政績圖卡。

蘇巧慧受訪表示，以往延宕的建設，在她立委任內終於「動起來」，讓很多選民有感。建設絕不能再延宕，希望大家肯定她的成績，支持有能力、會做事的立委。（編輯：李明宗）1081103