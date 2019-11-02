第三勢力喊大黨不過半 綠營論述固票

（中央社記者范正祥台北2日電）2020年立委選舉第三勢力參戰，喊出藍綠不過半，恐衝擊兩大黨選票。民進黨立法院黨團書記長李俊俋認為，兩黨政治比較穩定，國會若兩黨不過半，小黨從中取得籌碼位置變成法案決定者，會是民主危機。

本屆立法院113席中，民進黨立委有68人，擁有過半席次。由台北市長柯文哲擔任黨主席的台灣民眾黨以及時代力量，在這次立委選舉都訴求藍綠不過半，搶攻選票。李俊俋受訪表示，許多新的政黨投入立委選舉，對於國會現有政黨的挑戰與衝擊很大。

對於第三勢力動作，綠營首當其衝，近來積極消毒，強調國會過半，總統才會好做事。黨主席卓榮泰也賭上位子，宣示若民進黨未獲過半席次，將辭職負責，爭取選票回流。

李俊俋說，在國會裡，小黨是獲得選票數少的，但國會若兩黨不過半，小黨從中取得籌碼位置，「決定這個議題可靠向哪個政黨、那個議題要靠向哪個政黨，反而可以決定哪個法案通過、哪個法案不通過」，變成真正的決定者，會是民主危機。

李俊俋指出，很多國家曾經出現國會多數黨席次不過半，結果造成政局不穩定。

他認為，兩黨政治比較穩定，但應找出較好的互動方式。否則大選投票日子越來越接近，立法院議事攻防就一定會更嚴重，「因為其他政黨會認為，如果讓執政黨通過一些法案，會變成執政黨的政績，所以想辦法杯葛」，這種現象越是接近選舉，會越嚴重，這也是問題所在。

民進黨立委鄭運鵬受訪指出，很多小黨的發展都普遍變成以黨主席個人為首的路線，政黨發展路線不是很明確。

時代力量秘書長吳佩芸今天指出，不論是過去國民黨執政或現在民進黨執政，施政都有讓人民不滿意的情況，小黨進入立法院可以發揮監督、制衡的效果，也能透過合作、結盟找回人民真正關心的議題，這才是理想的國會生態。

擔任親民黨立法院黨團總召的立委李鴻鈞受訪指出，國會表現不在政黨席次多寡，而是在於立委是否優質、有沒有專業內涵，以及國會的立法工作有沒有效率。

他表示，前總統馬英九任內和現在總統蔡英文執政，國民黨和民進黨在立法院席次都過半，但在立法和施政也沒有因此令人民滿意。

李鴻鈞說，席次多寡不是問題，關鍵在於立委作為，政黨不要介入國會干擾民意。（編輯：鄭雪文）1081102