北市立委選戰 小黨參選踴躍藍綠積極應戰

2020立委選戰（中央社記者劉建邦台北2日電）明年選舉將屆，面對2020年台北市立委選舉，綠營盼保住現有3席，規劃勤走基層，拉高席次；藍營提「坐5望7搶8」目標，而小黨參選踴躍恐分散票源，藍綠認為需積極應戰。

台北市選民結構向來藍大於綠，2016年選舉，民進黨聲勢看漲，並與現任無黨籍立委、當時代表時代力量參選的林昶佐結盟，搶下3席立委，國民黨仍處優勢，取得5席。

明年1月11日將舉行總統與立委選舉，在台北市立委部分，藍綠人選已定位，民進黨推派現任立委、議員加上具專業形象新人，並與無黨籍結盟，主推年輕化；有5席現任立委的國民黨穩固基本盤、強化組織戰。而第三勢力也陸續投入戰局，像台灣民眾黨規劃推4席，另有無黨籍、泛藍參選等因素。地方人士評估，小黨參選踴躍，恐分散藍綠票源。

對民進黨而言，台北市皆屬艱困選區，除第一選區（北投區、士林區天母等13里）、第2選區（大同區、士林區等38里）選情較為穩定外，其餘選區藍營支持者多，不易藍天變綠地，綠營持謹慎態度，以團體作戰、勤走基層持續拉抬參選人支持度。

熟悉選情人士認為，綠營人選除現任立委外，還有經營地方許久的市議員，仍有機會力拼一搏，雖有新人披掛上陣，像第3選區（中山區、松山區等20里）吳怡農、第6選區(大安區)謝佩芬，難以撼動藍營，但2人具備專業、年輕形象，持續勤走基層拉升支持度，後續發展可期。

此外，民進黨在第4選區(內湖區、南港區)，第7選區(信義區、松山區13里)、第8選區(文山區、中正區10里)推出經營地方許久現任議員參選，像第4選區的高嘉瑜民調近期逐漸上升，有機會力拼翻轉。

至於國民黨部分，第1、2、5、6選區人選包含現任議員汪志冰、前立委孫大千、林郁方，不分區立委林奕華，其餘選區皆為現任立委。地方人士分析，藍營在北市基本盤穩、組織戰強、支持群眾較多，除第1、2選區需持續努力外，其他選區選情狀況應屬穩定，但第4選區部分，高嘉瑜具網路聲量，評估選情為55波，而藍綠都持續勤走基層，後續發展值得觀察。

其他黨派部分，民眾黨在北市推4席，包含第3、5、7、8選區，分別為逢甲大學助教何景榮、無黨籍市議員徐立信、前社會局機要秘書蔡宜芳、尪公獅子會創會會長張幸松。地方人士認為，徐立信在地耕耘許久，其他人須持續衝高知名度，但有柯文哲及郭台銘支持，可能間接影響藍綠票源。

另外，新黨等黨派也規劃推人選，熟悉選情人士表示，像第一選區部分，除藍綠外，包含無黨籍及未表態參選人數眾多，堪稱人數最多一區，除第4選區可能為藍綠對決外，其餘選區都是「多腳督」態勢。

就整體立委選情部分，綠營認為，北市屬艱困選區，規劃穩住現任3席為目標，提出勤走基層、強化空戰、團體作戰等策略，輔以現任議員長期經營地方優勢，盼增加席次，對於小黨推人參選，會謹慎應戰。

藍軍評估，台北市基本盤穩固、組織戰力強，但這次小黨林立包含民眾黨、泛藍都推派人選來勢洶洶，會積極備戰，盼「坐5望7搶8」，衝高立委席次。（編輯：李亨山）1081102