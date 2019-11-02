高嘉瑜集結反藍勢力 港湖區挑戰李彥秀

台北市第4選區（內湖、南港區）立委選舉，由藍營李彥秀（右）對上綠營高嘉瑜。（中央社檔案照片）

2020立委選戰（中央社記者劉建邦台北2日電）台北市第4選區（內湖、南港區）立委選舉，由藍營李彥秀對上綠營高嘉瑜。2人皆議員出身基本盤穩，高具備網路知名度且與市長柯文哲友好，聲勢看漲。地方人士估選情呈現五五波。

北市第4選區現任立法委員為國民黨籍李彥秀，她曾擔任過5屆市議員，家族長期經營地方，西元2016年投入立委選舉，以近9萬票獲選，第2高票為當時獲民進黨禮讓的現任台北市副市長、親民黨前市議員黃珊珊，雙方差距近4000票。

據中央選舉委員會資料顯示，去年九合一選舉，高嘉瑜為港湖區市議員最高票，黃珊珊是第2高票；港湖區共9席議員，國民黨5席，顯見選區支持度仍是藍大於綠。

台北市港湖區向來為藍營票倉，對民進黨屬艱困選區，連任3屆議員的高嘉瑜，網路聲量、知名度夠，似乎不用擔心空軍，加上綠營主打團體作戰，高嘉瑜也深耕基層來經營。

而高嘉瑜和柯文哲、黃珊珊友好，從台灣民眾黨未在港湖區推出立委參選人可看出端倪，而柯曾提及會支持高嘉瑜，高過去也不避諱跟柯同台，另外，高嘉瑜力拼第三勢力支持，盼能爭取中間選民。

民進黨台北市議員高嘉瑜（前右）投入台北市第4選區（內湖、南港）立委選戰，地方人士分析，港湖區支持藍營占多數，高嘉瑜具知名度，近期勤走基層，聲量可能持續攀升。中央社記者劉建邦攝 108年11月2日

地方人士分析，港湖區支持藍營占多數，高嘉瑜具知名度，近期勤走基層，聲量可能持續攀升，但要衝高票數，需考量是否可獲得支持黃珊珊的選民認同，值得觀察。

至於現任立委李彥秀，基本盤組織票穩固，李彥秀在2016年國民黨情勢較差狀況下，打敗當時獲民進黨禮讓的黃珊珊，拿下立委席次。熟悉當地選情人士認為，李彥秀曾擔任多屆市議員，上一屆立委選舉因小黨林立，分散綠營部分選票，讓李彥秀順利當選。

李彥秀具現任優勢外，勤走基層基層穩固，藍營輔選人士提到，李擔任一屆立委、多屆議員，經歷夠，雖高嘉瑜獲柯文哲支持，但不至於影響藍軍氣勢，會審慎應戰。

地方人士認為，藍綠推出人選各有優勢，高嘉瑜具知名度，輔以深耕基層，力拼翻轉；李彥秀有現任優勢，穩固基本盤，若補足空軍聲量，像透過網路拉升支持度，應可穩住席次，雙方選情呈現五五波，研判將是藍綠對決。

高嘉瑜雖具網路高知名度，是否可換成實際選票，仍待觀察；李彥秀基本盤穩固，但選民是否期盼新氣象，都是需關注的重點。（編輯：李亨山）1081102