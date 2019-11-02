蔣萬安吳怡農雙帥對決 新住民二代北市3選區參戰

擁有美國耶魯大學經濟系學歷、陸軍特種作戰指揮部出身的吳怡農（右）被民進黨徵召，挑戰台北市第3選區的國民黨現任立委蔣萬安（左）。（左圖取自facebook.com/chiangwanan、右圖取自facebook.com/thrivetw）

2020立委選戰（中央社記者郭建伸台北2日電）第3選區是台北市這次的熱門選區，國民黨立委蔣萬安力求連任，民進黨推出新人吳怡農，透過空戰打出知名度，台灣民眾黨參選人何景榮是新住民第二代，有台北市長柯文哲加持，各擁優勢，選情逐漸升溫。

台北市立委第3選區包含中山、北松山，人口約28.9萬人，自從立法院第7屆後實施單一選區兩票制後，都是國民黨候選人勝選，藍營最高曾獲6成得票率，被視為藍營優勢區。

地方人士指出，2016年大環境對國民黨不利，蔣萬安當時僅獲得46.68%得票率，是近3屆藍營得票率最低的一次；無黨籍候選人潘建志與綠黨社會民主黨聯盟候選人李晏榕，當時分別獲得38.41%與12.34%，泛綠分裂是蔣萬安勝選的關鍵之一。

長期經營此選區的國民黨前立委羅淑蕾表示，民進黨和民眾黨的參選人都是新人，知名度不夠，且票源有所衝突，民眾黨可能拉到部分民進黨選票，在泛綠分裂的情形下，她認為蔣萬安可望順利連任。

羅淑蕾說，2016年是國民黨「最衰」的時候，軍公教不願投票，但今年「軍公教是傾巢而出，全部都會出來」；軍公教不會投給民進黨或民眾黨，所以她認為蔣萬安得票率應該會增加，不至於發生像上屆泛綠總和比泛藍多的情況。

羅淑蕾也分析，中山區除了大直的外來人口較多，多屬於「重感情的老社區」。她直言這選區打法必須走傳統「陸戰」；北松山區因為眷村改建較多，屬於藍營優勢區。

總統蔡英文競選連任辦公室發言人顏若芳曾任中山大同區議員，熟悉基層的她表示，雖然蔣萬安經營選區快4年，但吳怡農的親和力十足，地方選民也認為民進黨提名新面孔煥然一新，加上中間選民及後援會的「農夫、農婦」，吳、蔣兩人實力不相上下。

顏若芳說，中山、北松山藍綠比約「6比4」，向來是藍大於綠，但國民黨現在「母雞不強」，多少對蔣萬安有些影響。

民眾黨推出的何景榮是台灣印尼新住民二代，逢甲大學助理教授，曾榮獲十大傑出青年，與綠營也有淵源，因市府活動與柯文哲開始互動，這次獲得民眾黨提名參選，雖目前知名度尚不及蔣萬安及吳怡農，但有柯文哲加持，加上未來也可望獲得鴻海創辦人郭台銘系統的奧援，實力也不可小覷。1081102