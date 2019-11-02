北市5選區雙林再對決 民眾黨徐立信拚突圍

2020立委選戰（中央社記者陳俊華台北2日電）立委選戰逼近，台北市中正萬華區由現任無黨籍立委林昶佐，對上捲土重來的前國民黨立委林郁方，台灣民眾黨徵召現任台北市議員徐立信，呈現「三腳督」激烈戰況。

台北市第5選區包含萬華區及中正區北部的南門、崁頂、城內、東門共21里，在萬華區南機場附近有大量眷村改建的國宅，傳統選民結構上藍大於綠。從2008年立委選舉實施單一選區兩票制後，第7屆立委國民黨籍的林郁方，就以超過5成的得票率當選，第8屆林郁方也成功連任。

太陽花學運後，林昶佐成為時代力量的創黨黨員，投入第9屆中正萬華區立委選舉，獲民進黨禮讓支持，最後以49.52%的得票率，約6500票的差距打敗林郁方，順利當選。

林昶佐成為首位重金屬搖滾明星國會議員，任內力挺同婚修法等議題，知名度高，獲得不少年輕人支持。他今年7月因黨內路線問題，宣布退出時代力量，以無黨籍身分競選連任，民進黨這次也未在這一區提名，泛綠力量可望整合。

上屆敗給林昶佐的林郁方是資深立委，長期在國防外交委員會耕耘，這次捲土重來，在6月黨內初選擊敗台北市議員鍾小平，順利獲得提名。

林郁方上屆落選後仍持續經營基層，加上選民結構有利，實力不容小覷。但由於初選後鍾小平仍積極布局參選，在2018的台北市議員選舉中，在該區得票僅次於徐立信，拿下了2萬3790票，在退出國民黨後，尋求民眾黨提名參選該區立委未果，未來動向如何，也可能成為牽動這席立委的勝敗關鍵因素之一。

2018年徐立信以無黨籍身分參選議員，在台北市長柯文哲親自加持下，一舉拿下該區最高的2萬4287票，成為最大黑馬，這次獲民眾黨提名，在藍綠夾殺下，能接收多少柯文哲支持者的選票，對藍營或綠營衝擊大，都還待觀察。

此外，近期傳出新黨有意推出發言人王炳忠投入選戰，若確定投入，勢必也將對選情造成影響。1081102