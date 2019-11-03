淡水選情激烈 呂孫綾面臨國民黨時力圍攻

（中央社記者陳俊華台北3日電）新北市淡水區立委選戰，現任民進黨立委呂孫綾面對國民黨參選人洪孟楷、時代力量參選人張衞航強力挑戰，在綠營票源可能遭瓜分的情況下，呂孫綾強打建設牌，力拚連任。

新北市第一選區包含淡水、八里、林口、泰山、三芝、石門等6個行政區，幅員遼闊。該區傳統選民結構藍大於綠，從第7屆立委實施單一選區兩票制起，由前國民黨立委吳育昇都以超過5成的得票率，連任第7、8屆立委。

現任的民進黨立委呂孫綾，是前新北市議員、國策顧問呂子昌的女兒，呂家在淡水深耕多年、地方實力雄厚，呂子昌雖在2014年議員選舉中失利，2016年民進黨徵召呂孫綾參選立委，因國民黨聲勢不佳，首度進軍政壇的呂孫綾，一舉拿下5成3的選票，扳倒吳育昇，以28歲之姿，當選第9屆最年輕的立委。

呂孫綾上任初期，因質詢較為生澀，遭到不少質疑，但經過歷練後表現穩健，這次競選口號打出「不分大小事，認真做好每件事」，主打建設牌，訴求任內成功爭取淡江大橋主橋段動工，將於2024年完工通車、關渡大橋興建36年來首次耐震補強工程、淡海新市鎮醫療用地等。

36歲的文傳會副主委洪孟楷在國民黨初選中，擊敗老將吳育昇，展現實力。洪孟楷是前國民黨立委郭素春的兒子，郭素春曾任3屆立委，長期耕耘北海岸，除了家族累積的基層經營外，他曾任嘉義市政府文化局長、行政院專門委員、國民黨發言人等職務，中央地方都有歷練，更因經常上政論節目，開拓出知名度。

除藍綠之外，時代力量也提名律師張衞航參選立委，他過去沒有參與政治經驗，儘管知名度還待加強，但以時力在年輕族群的支持基礎，仍有一定的票房。

此外，執勤時遭無照駕駛撞斷雙腿的新北市蘆洲警分局交通分隊警員陳昭宏，以無黨籍身分參選，另有安定力量提名郭大衛。

面對家族同在地方經營多年的洪孟楷挑戰，以及時力可能瓜分票源，呂孫綾連任挑戰相當大，也讓這個選區選情充滿變數。（編輯：黃國倫）1081103