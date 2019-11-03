更多編輯台推薦新聞：
攀飛機起落架試圖偷渡 各國案例層出不窮
國際

攀飛機起落架試圖偷渡 各國案例層出不窮

Google砸645億收購Fitbit 進軍穿戴裝置市場
科技

Google砸645億收購Fitbit 進軍穿戴裝置市場

一週大事／首里城大火焚毀約3成文物 專家揭迅速延燒主因
一週大事

一週大事／首里城大火焚毀約3成文物 專家揭迅速延燒主因

專訪／蔣經國日記公開 胡佛學者林孝庭談史料珍貴
政治

專訪／蔣經國日記公開 胡佛學者林孝庭談史料珍貴

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

淡水選情激烈 呂孫綾面臨國民黨時力圍攻

最新更新：2019/11/03 10:17

（中央社記者陳俊華台北3日電）新北市淡水區立委選戰，現任民進黨立委呂孫綾面對國民黨參選人洪孟楷、時代力量參選人張衞航強力挑戰，在綠營票源可能遭瓜分的情況下，呂孫綾強打建設牌，力拚連任。

新北市第一選區包含淡水、八里、林口、泰山、三芝、石門等6個行政區，幅員遼闊。該區傳統選民結構藍大於綠，從第7屆立委實施單一選區兩票制起，由前國民黨立委吳育昇都以超過5成的得票率，連任第7、8屆立委。

現任的民進黨立委呂孫綾，是前新北市議員、國策顧問呂子昌的女兒，呂家在淡水深耕多年、地方實力雄厚，呂子昌雖在2014年議員選舉中失利，2016年民進黨徵召呂孫綾參選立委，因國民黨聲勢不佳，首度進軍政壇的呂孫綾，一舉拿下5成3的選票，扳倒吳育昇，以28歲之姿，當選第9屆最年輕的立委。

呂孫綾上任初期，因質詢較為生澀，遭到不少質疑，但經過歷練後表現穩健，這次競選口號打出「不分大小事，認真做好每件事」，主打建設牌，訴求任內成功爭取淡江大橋主橋段動工，將於2024年完工通車、關渡大橋興建36年來首次耐震補強工程、淡海新市鎮醫療用地等。

36歲的文傳會副主委洪孟楷在國民黨初選中，擊敗老將吳育昇，展現實力。洪孟楷是前國民黨立委郭素春的兒子，郭素春曾任3屆立委，長期耕耘北海岸，除了家族累積的基層經營外，他曾任嘉義市政府文化局長、行政院專門委員、國民黨發言人等職務，中央地方都有歷練，更因經常上政論節目，開拓出知名度。

除藍綠之外，時代力量也提名律師張衞航參選立委，他過去沒有參與政治經驗，儘管知名度還待加強，但以時力在年輕族群的支持基礎，仍有一定的票房。

此外，執勤時遭無照駕駛撞斷雙腿的新北市蘆洲警分局交通分隊警員陳昭宏，以無黨籍身分參選，另有安定力量提名郭大衛。

面對家族同在地方經營多年的洪孟楷挑戰，以及時力可能瓜分票源，呂孫綾連任挑戰相當大，也讓這個選區選情充滿變數。（編輯：黃國倫）1081103

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報