板橋西區激戰 張宏陸林國春再對決

（中央社記者王揚宇、蘇龍麒台北3日電）2020立委選舉，新北市第6選區（板橋西區65里）由現任民進黨立委張宏陸對上國民黨市議員林國春，這也是兩人再度對決，選情逐漸白熱化。

根據中央選舉委員會資料，新北市第6選區立委在西元2008年（當時為台北縣）、2012年，都由國民黨立委林鴻池以平均55%的得票率拿下；2016年，代表民進黨出征的市議員張宏陸以52.61%的得票率，擊敗得票率39.55%的林國春，藍天變綠地。

張宏陸出身行政院長蘇貞昌團隊，林國春與新北市長侯友宜同為警察出身，可望獲侯友宜力挺，蘇貞昌和侯友宜先前在新北市長選戰交手，這次立委選舉，儘管兩人未操盤選戰，但一個是行政院長嫡系子弟兵，一個是地方執政的輔選考驗，被外界視為蘇侯延長賽，都有輸不得的壓力。

地方人士表示，張宏陸在國會問政表現佳、形象好，也成功爭取啟動社後捷運評估計畫等，近期更是勤跑基層，且過去擔任過台北縣民政局長、板橋市代理市長（改制前），熟知地方發展，有助於連任選情。

不過，藍營選戰幕僚則認為，雖然張宏陸上次大勝林國春，但從過去的總統、市長、市議員選舉來看，藍綠基本盤五五波，而林國春擔任市議員，舉凡清理路倒樹木、噴殺蟲劑等地方政府轄管事項，服務比立委更到位，再加上挾國民黨地方執政優勢，都幫林國春加分。

板橋近年來移入不少人口，與東區相同，西區也被視為搖擺區，候選人平時的地方服務與傳統組織戰固然重要，但也不能忽略「空戰」的重要性，以及最後階段的選戰風向等，都將是左右選情的關鍵之一。（編輯：黃國倫）1081103