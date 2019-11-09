洪慈庸楊瓊瓔恐再對決 型男里長殺出搶攻票源

台中市副市長楊瓊瓔被視為國民黨內定徵召參選台中市立委第3選區（后里、神岡、大雅、潭子）的人選，但她遲未表態是否參選。中央社記者趙麗妍攝 108年11月9日

2020立委選戰（中央社記者趙麗妍台中9日電）台中立委第3選區，無黨籍立委洪慈庸尋求連任，地方盛傳台中副市長楊瓊瓔捲土再戰，但她遲未表態，大雅上雅里長張睿倉代表台灣民眾黨參選，戰況可能從雙姝對決轉為三腳督戰局。

台中市立委第3選區（后里、神岡、大雅、潭子），現任立委洪慈庸因處理弟弟、陸軍下士洪仲丘遭虐死案，面對國防部不卑不亢的表現，為她打開知名度；上屆她披時代力量戰袍參選，以青春、勇敢「洪姐姐」形象，擊敗國民黨女將楊瓊瓔；任內則和前台中市長林佳龍團隊配合，為地方爭取建設。

洪慈庸在親子教育、校園安全、兒虐保護、改善老舊校舍方面多有用心，爭取多家非營利幼兒園，並改善轄區內道路、電線桿陳年問題，爭取建設轄區醫院，成績表現亮眼，並以后里女兒身分深耕轄區，獲婆婆媽媽喜愛。

她這次以無黨籍身分參選，總統蔡英文親自站台力挺，力讚推薦「洪姐姐當媽媽後更會照顧人」，交通部長林佳龍也多次肯定她爭取的建設並允諾執行；升格當媽的洪慈庸則喊出「守護台灣，守護未來」保護家園。

台中市立委選舉第3選區（后里、神岡、大雅、潭子），無黨籍立委洪慈庸（中）尋求連任，總統蔡英文（右）站台力挺。中央社記者趙麗妍攝 108年11月9日

曾任五屆立委楊瓊瓔爭取六連霸敗北後，她並未解散地方服務團隊，在台中市長選戰中，她上陣協助橫掃基層，輔選市長盧秀燕，台中綠地變藍天後，楊瓊瓔也被延攬入市府擔任副市長，深受盧秀燕倚重，再度燃燒她的政治能量。

不過，國民黨在這區內定徵召，地方傳言楊瓊瓔將捲土再戰，有次在市府公開行程上，民眾更高呼「凍蒜」，楊瓊瓔持續扎根地方、勤跑基層，和紅、黑派系友好，但因身居副市長一職，讓她遲遲沒有表態是否參選。

台中市立委選舉第3選區（后里、神岡、大雅、潭子），大雅區上雅里長張睿倉獲台灣民眾黨提名，加入參選。（張睿倉提供）中央社記者趙麗妍傳真 108年11月9日

目前台中這區選情，雙姝對決態勢未明，大雅區上雅里長張睿倉搶先殺出，將代表台灣民眾黨參選，讓選區戰況可能升級成三腳督戰局。

外號「霸北」的七年級生張睿倉連任兩屆里長，處理選民服務案件，勤快又認真，他曾在藍、綠、橘營協助輔選，地方實力紮實，年初時他退出國民黨台中市議員吳顯森團隊，加入台灣民眾黨獲得提名參選。

因張睿倉外型斯文帥氣，外界推斷恐分食洪慈庸年輕選票，但張睿倉表示，他擁有藍綠票源，但因選戰需要許多經費，他希望民眾「選賢與能，而非選擇有錢的人」。

地方人士分析，上次選戰，洪慈庸在太陽花事件推波助瀾下，加上台北市長柯文哲輔選，更有當時台中市長林佳龍的傾力相挺，一舉擊敗國民黨女戰將楊瓊瓔。

時空背景交替，洪慈庸尋求連任之路面臨諸多挑戰，除面對林佳龍敗選，執政資源易位，柯文哲盟友另立政黨，潛在對手楊瓊瓔現居副市長之位，行政資源豐厚，加上現任里長張睿倉異軍崛起，但洪慈庸打出政績牌迎戰，三腳督戰局，三方各擁優勢，讓這區選情陷入膠著緊繃。（編輯：卞金峰）1081109