台中第6選區黃國書迎戰李中 深耕基層爭取支持

台中市立委選舉第6選區（東區、南區、中區、西區），民進黨提名的現任立委黃國書，將以政績表現及服務不分藍綠迎戰對手。中央社記者郝雪卿攝 108年11月9日

2020立委選戰（中央社記者郝雪卿台中9日電）台中市立委選舉第6選區，由民進黨提名的現任立委黃國書迎戰國民黨提名的台中市議員李中，兩人在市議會服務多屆，都是問政犀利、深耕地方的民代，大環境及中間選民是勝負關鍵。

第6選區（東區、南區、中區、西區）是台中市舊市區，由黃國書對上李中，兩人都屬實力派民代，都擔任過5屆市議員，但黃國書出身中西區市議員，而李中則是出身東南區市議員，過去兩人沒有交戰經驗，但在市議會都以專業問政被外界肯定。

這次黃國書對上高舉挺韓大旗的昔日議會同事李中，民進黨台中市黨部主委何明杰表示，黃國書內部選情評估穩定，但不能掉以輕心，當地綠營市議員也成立後援會，深入耕耘選區，雖然綠營在南區沒那麼強，但在韓流消退，加上李中未跳脫地方議員經營角度的影響下，黃國書穩紮穩打，後勢可望上揚。

國民黨台中市黨部主委顏文正則認為李中做事很認真，經評估後中西區選情要多努力，東南區則較穩定，由於中西區原本就是黃國書基地，只要李中能攻破就有機會，選戰後期大家都還要更努力。

針對自己立委選情，黃國書強調還有一搏機會，但因為對手實力堅強，雖然自己民調微幅領先也不能大意，加上他在中西區經營較久稍有優勢，李中在這麼短時間內要獲得高度支持較倉促。

黃國書表示，他擔任立委後，經營東南區多年，聯結度很高，這幾年自己努力扮演立委角色與地方聯結，爭取中央協助，將美村路、精武路地下道填平，還爭取改善國中小學老舊設施，這些政績都獲得地方肯定。

黃國書指出，為了協助74號快速道路在旱溪段增設匝道，他努力爭取立法院及中央支持，最後預算由中央全額負擔，他的服務不分藍綠，連國民黨籍里長也會找他服務，但對手問政經驗豐富，基層實力堅強，兩人之間是一場君子之爭。

李中陣營人士則說，藍綠選情呈現五五波，李中是剛起步挑戰者，在中西區知名度比較低，經過近幾個月經營，知名度已有起色，如今走訪選區，感覺跟前兩三個月不一樣，已有加溫。加上選戰逼近，中間選民會開始去比較挑戰者及現任者政績，預估可以再增加更多優勢。（編輯：卞金峰）1081109