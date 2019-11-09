台中第4選區張廖萬堅迎戰黃馨慧 投票率成關鍵

台中市立委選舉第4選區（西屯區、南屯區），民進黨立委張廖萬堅尋求連任，對自己選情審慎樂觀。他表示，近來跑基層時，一般民眾都肯定他的認真及國會問政與爭取地方建設的成績，對他連任有信心。中央社記者郝雪卿攝 108年11月9日

2020立委選戰（中央社記者郝雪卿台中9日電）台中市立委選舉第4選區（西屯、南屯區）由民進黨籍現任立委張廖萬堅迎戰國民黨提名參選人黃馨慧，兩人曾是台中市議會同僚，實力在伯仲之間，青年投票率高低將成選情關鍵。

台中市南屯區與西屯區被視為是藍大於綠區塊，選舉人數約30萬人，2012年第8屆立委選舉，藍綠得票率為51.11%與46.34%，2016年第9屆立委選舉，藍綠為36.77%與52.77%，張廖萬堅拿下10萬多票贏得選戰，從台中市議員躍升為立法委員。

立委第4選區由民進黨提名尋求連任的張廖萬堅對戰國民黨提名的台中市議員黃馨慧，兩人背景十分接近，都是在1997年進入台中市議會，曾是多屆市議會同僚，也都是出身西屯區議員，同樣都有基層實力，因此雙方都對選情步步為營，不敢掉以輕心。

對於第4選區立委選情，民進黨台中市黨部主委何明杰認為，綠營在西屯、南屯區向來沒有優勢，加上張廖萬堅有執政包袱，像是調漲公告地價，導致西屯、南屯區地價稅大漲招致民怨的問題，讓張廖萬堅選情壓力較大，但張廖萬堅勤跑基層，問政形象好，而且在南屯區知名度大於對手，他對張廖萬堅順利連任很有信心。

相較於綠營看好選情，國民黨台中市黨部主委顏文正則表示，目前藍綠在第4選區呈現五五波趨勢，黃馨慧第一次挑戰立委，有這樣的表現已經令人振奮了，只要鞏固西屯區、進攻南屯區，多努力就有機會可以拿下這區立委席次。

張廖萬堅對自己選情審慎樂觀，他指出，近來跑基層時，一般民眾都肯定他很認真做，以及他國會問政及爭取地方建設的成績，對他連任有信心。過去這區雖然是藍大於綠，但如今有不少新人口移入，政黨屬性分歧，藍、綠與其他政黨三分天下。根據民調顯示，雖然他的看好度與支持度都暫時領先對手，卻以40歲以下選民族群領先幅度較明顯，只要明年大選日投票率高的話，他應該可以為綠營保住這席立委。

台中市議員黃馨慧（中）獲國民黨提名參選台中市立委第4選區（西屯區、南屯區），首度問鼎立委選舉，她將以用心服務、扎實問政彌補劣勢。（黃馨慧服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年11月9日

擔任市議員多屆的黃馨慧，這次首度挑戰立委，她說，民進黨在執政優勢下，國家機器、大量資源挹注選情利多，撒錢政策紛紛出籠，自己面臨很大壓力。

黃馨慧指出，對手或許可以辦幾十場大型活動，自己就用一雙手、兩條腿，用心服務、紮實問政彌補劣勢。畢竟，專業問政、優質服務才是自己職責與強項，議員任內爭取多項建設，希望大家給自己一次機會，為民眾服務。（編輯：卞金峰）1081109