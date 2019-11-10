鄭寶清連任保衛戰 最高票議員萬美玲盼收復失土

2020立委選戰（中央社記者吳睿騏桃園10日電）民主進步黨籍立法委員鄭寶清近4年前以160票差距驚險勝出重返國會，連任保衛戰面臨中國國民黨對手桃園市議員萬美玲挑戰，藍綠對決，兩人都主攻政績牌，希望以政策獲選民青睞。

桃園市第4選舉區（桃園區）是桃園市政府所在地，人口更是全市最多，各黨必爭，鄭寶清公元2016年挑戰當時尋求連任的國民黨籍立委楊麗環，獲8萬6413票，以160票些微差距驚險勝出。

面對萬美玲挑戰，再現4年前藍綠對決，只是主客易位，而兩人都不遺餘力經營地方，在選戰打法上更強調政績。

鄭寶清是國立中央大學管理學博士，曾任民進黨桃園縣黨部主任委員、國民大會代表及2屆立委，任台鹽實業股份有限公司董事長期間更寫下本土保養品市場行銷紀錄，營業收入打破台鹽歷史紀錄，專業經理人形象深植人心。

鄭寶清之後為重返國會勤走基層鋪路，一舉成功翻轉桃園區長期由國民黨把持立委席次局面。

民進黨桃園市黨部主任委員張火爐表示，鄭寶清是政壇老將，當選後更配合桃園市長鄭文燦，攜手為桃市府爭取新台幣3000多億元預算，頗獲地方認同，加上經歷多次選戰，黨部很有信心。

鄭文燦配合鄭寶清「雙鄭連線」口號，多次站台強調「中央地方連一線，建設絕對看得見」，希望透過地方與中央執政合作，爭取更多建設經費，吸引選民支持。

鄭寶清表示，他深耕地方多年，選民也要思考建設連貫，不該中途換手，他在國會可讓桃市府一路到立法院甚至到行政院，總統蔡英文推行的政策也可逐一看見成果，唯有支持對的人才可持續目前榮景。

不過，這場選戰對鄭寶清來說絕不輕鬆，萬美玲有美國明尼蘇達州立曼徹普立敦大學學歷，曾任3屆桃園縣議員與第1屆桃園市議員，目前是第2屆桃園市議員，在議員工作歷練下問政犀利，專精教育議題。

國民黨桃園市黨部主委邱奕勝表示，萬美玲平時就勤跑基層，民意基礎雄厚，更多次在議員選戰中拿下高得票，最近一次議員選舉更獲2萬3901票，是桃園市議員候選人最高票，看好她的實力。

邱奕勝說，萬美玲長期關心教育議題，訴求「桃園富足，孩子幸福」及「孩子的未來，你我的希望」，相信可從議會出發前進國會，添加桃園年輕生力軍。

萬美玲表示，她深耕桃園18年，透過選民服務累積很多好友，且她相對較年輕，有5屆議員資歷，最了解地方需求，而競選團隊也大量起用年輕人以培養地方人才。

地方人士分析，鄭寶清有現任優勢，也積極爭取桃園經費，但許多重大建設需時間才能看到績效，鄭寶清勢必努力將這些轉變化為投入票匭的選票，而萬美玲雖在議員選舉高票當選，但立委選舉畢竟是不同層次的較量，議員選舉中高支持度能否成功轉移到立委選戰值得觀察，但兩人都是久經選戰歷練，未到最後關頭，恐怕仍有一場激戰。（編輯：李明宗）1081110