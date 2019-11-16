綠拚高雄立委八仙過海 藍稱有最強母雞帶隊

2020立委選舉（中央社記者王淑芬高雄16日電）過去高雄「綠大於藍」政治板塊，因為韓國瑜攻下市長，8席連任綠委普遍有危機感，前行政院長賴清德喊出「八仙過海」；藍營則盼延續「韓流」，由「最強母雞帶隊」力拚4席。

2020這一仗因為市長韓國瑜投入總統選舉，在藍、綠都喊出力拚國會過半的情形下，高雄的8席立委選情更具「檢視韓國瑜施政」的指標意義。

去年底韓國瑜強壓民進黨候選人陳其邁摘下市長大位，地方就評估2020藍營立委選情至少要「破蛋」，不應再是清一色民進黨獨霸局面。推出8席人選中，5到8選區的黃柏霖、陳美雅、李雅靜、陳麗娜都是現任議員；1選區的王齡嬌、3選區的黃昭順過去都是地方政壇老將身；2選區黃韻涵的母親陸淑美是議會副議長、4選區徐慶煌的父親徐志明更是高雄縣綠營前立委，兩人雖年輕，但對政治並不陌生。

負責操盤的國民黨高雄市黨部主委莊啟旺說，有「最強母雞」韓國瑜加持，參選人士氣大增，有信心延續去年市長選舉的氣勢在立委選戰一搏，估計有4到5席的實力沒有問題。

綠營方面，且不說陳菊長期高雄市執政13年，建立綠營「南霸天」地位，在2016立委選舉，民進黨9席立委在高雄拿下逾90萬票約61%的得票率，相對國民黨逾51萬約34%的得票率，氣勢如虹包辦9席，讓藍營憂鬱悶了4年。

受到選區重劃影響，第10屆高雄市立委席次少了1席，應選8席，原本的鹽埕、鼓山、三民、旗津被劃到其他選區。而民進黨立委經歷去年市長選舉，陳其邁輸了15票的「震撼教育」，但也激起立委選情危機意識，從邱議瑩、邱志偉、劉世芳、林岱樺、李昆澤、趙天麟、許智傑到賴瑞隆等8名戰將提前就定位布局。

民進黨高雄市黨部執行長詹嘉平指出，「8席全上」是不能鬆動目標，黨部透過客廳會、茶會等活動扎根基層，絲毫不敢大意。他說，這一仗是高雄市自1998年謝長廷當選市長後，民進黨「20年來首次在非執政」下的選戰，黨部提早布局、審慎應戰，8席全壘打是既定的目標；賴清德輔選更喊出「八仙過海」，凝聚支持者對抗「韓流」。

藍綠都按自己選戰節奏，但首次出征南台灣的台灣民眾黨無疑是最大變數。由台北市長柯文哲領軍的民眾黨，分別在第1（大社等14個行政區）、3（左營、楠梓）、5（三民區、苓雅區8里）、8選區（旗津區、前鎮區、小港區）提名羅鼎城、莊貽量、李佳玲、敖博勝；另外，7選區（鳳山）也存變數，時代力量、親民黨也傾全黨之力，分別提名前立法院黨團主任陳惠敏、已故的前黨秘書長秦金生之女秦詩雁。

對於綠營邱議瑩、劉世芳、李昆澤、賴瑞隆與許智傑的選情，綠營地方操盤人士認為，這得先評估「柯P在南台灣影響力」、「柯P能否等同民眾黨」這兩個議題在地方上能否起連鎖發酵；由於邱議瑩等人都是具爆發力的選將，在選區特定議題的掌握上有相當經驗，未來將是關鍵。

目前8個選區中選情最緊繃的是3選區，尤其左營眷村多，政治板塊以往「藍大於綠」，直到劉世芳上屆以超過10萬票、且左營、楠梓兩地得票平均都在5萬票上下，淨贏國民黨對手張顯耀2萬8463票，可證明勤於地方耕耘。這次連任面對藍營老將黃昭順重披戰袍，兩人旗鼓相當，更是藍綠選戰最具指標意義的一仗；劉世芳曾任行政院秘書長、高市府副市長，黃昭順也是國民黨中常委，兩人政治資歷、黨內輩分，有輸不起壓力。

此外，第5選區陳菊的外甥李昆澤再次對上國民黨市議員黃柏霖。4年前立委一戰，在當時選區僅三民區的第6選區，李昆澤以8萬3986票大勝2萬7277票。這次高雄執政的「主場優勢」不再，黃柏霖有備而來，去年議員選戰，在12人競逐下，以3萬6308票拿下市議員第7選區（三民）的最高票。這次狹路相逢再次對決，更讓選情詭譎難測。（編輯：孫承武）1081116