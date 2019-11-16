高雄7選區 綠營鳳山硬戰第三勢力是變數

民進黨高雄市立委許智傑（左）2020立委選舉尋求連任，在「韓流」壓力下，不只對手國民黨市議員李雅靜（左2），還有時力推出陳惠敏（左3）、親民黨派秦詩雁，絕對是場硬戰。（圖為各參選人提供）

2020立委選戰（中央社記者程啟峰高雄16日電）民進黨高市立委許智傑4年前大贏對手5萬多票，這次尋求連任，在「韓流」壓力下，不只對手國民黨市議員李雅靜，還有時力、親民黨推出的人選，絕對是場硬戰。

第7選區僅鳳山1個行政區，人口逾35.9萬人，是高雄市人口最多的行政區。上屆立委選舉，選舉人數28萬1637人，「7搶1」激戰，許智傑拿下11萬276票得票率59.13%，大贏國民黨對手黃璽文5萬8967票，黃璽文得票率僅31.61%。

時間再往前的2012年第8屆立委5人競爭，許智傑得票10萬4292票、得票率51.96%，小贏國民黨對手江玲君1萬4106票。許智傑從鳳山市民代表當起，一路從市議員、鳳山市長、鳳山區長到連任兩屆立委，深耕鳳山地方，問政有相當口碑。從兩屆立委得票數來看，即便對抗「韓流」，地方支持者樂觀看待選情。

不過，去年底九合一選舉，高雄市長韓國瑜在鳳山拿下11萬8466票、得票率56.54%，領先對手陳其邁3萬多票。對比1年後，固然「韓流」稍有消退，但面對立法院時代力量黨團主任陳惠敏加入戰局，為選情投下變數。

去年九合一選舉，時代力量黃捷在鳳山拿下1萬8420票一舉進入市議會，加上陳惠敏是時力這次在高雄8個選區唯一推出的立委參選人。時力傾全黨之力輔選，瓜分綠營選票來勢洶洶，令許智傑備感壓力。許智傑對此則表示，會更加努力來面對。

至於國民黨人選推出市議員3連霸的李雅靜，曾在前高雄縣政府服務，父親是前議員李東興，長期深耕基層，議員選舉去年又是鳳山區次高票。這次以「鳳山的女兒」轉戰立委，勤跑基層掌握選舉節奏，基層實力不可小覷。

但藍軍也有變數，親民黨提名已故前黨秘書長秦金生的長女秦詩雁參選，她的新聞群組已成立，預計月中成立總部，也是橘營這次在高雄唯一推出的1席立委參選人。秦詩雁是鳳山眷村第三代，曾任服裝設計師與私人企業執行長，形象清新。同樣也打出「鳳山的女兒」文宣，和李雅靜票源重疊性高，地方上已掀起選戰話題。（編輯：孫承武）1081116