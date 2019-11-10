鄭運鵬拚連任再碰陳根德 陳泓維也參戰三腳督

2020立委選戰（中央社記者吳睿騏桃園10日電）民主進步黨桃園市第1選舉區立法委員鄭運鵬拚連任，將面對4年前對手陳根德，加上台灣民眾黨參選人陳泓維參戰，形成「三腳督」戰局，也是新秀對老將、「空戰」與「陸戰」對決。

這選區涵蓋桃園龜山區、蘆竹區與桃園區汴洲里等13里，曾任立委的鄭運鵬近4年前挑戰當時力拚連任的國民黨老將陳根德，鄭運鵬最後以8萬5955票阻斷陳根德連任路，成功重返國會。

曾任民進黨網路部主任的鄭運鵬嫻熟新媒體運作，除有現任優勢，平時透過社群網站臉書（Facebook）強化與年輕選民溝通並宣傳政績，不時受邀參與政論節目，曝光率相當高，擅長在社群網站大秀創意，競選連任更打出「nice鵬鵬」口號，延續4年前「不包工程、不炒地皮」文宣，更與桃園市長鄭文燦合推「進步雙引擎」政策，「空戰」被視為是強項與優勢。

鄭運鵬表示，選舉重在平時成績和建立的形象，這幾年桃園的改變很清楚，有第一名的滿意度，更感受「有進步，不炒地皮；有建設，不包工程」的新政治，讓全國看到桃園分量，桃園不能只靠鄭文燦。

他說，和過去國民黨只重地方樁腳和個人事業做法不同，相信市民可很清楚這些差別。此外，台灣長輩很會滑手機，早就不存在世代資訊差距問題，反而是長期只會綁樁的傳統政治人物瓶頸較明顯。

鄭運鵬的對手陳根德曾任桃園縣議會議長，獲許多傳統選民認同，地方人脈實力雄厚，打出「爭取建設看得到、熱忱服務找得到」招牌，希望重返國會。

國民黨桃園市黨部主任委員邱奕勝表示，陳根德在立委選舉失利後仍深耕地方，今年國民黨提名再戰，主軸「把台灣贏回來」，實力不可小覷，黨部看好陳根德可以擅長的「陸戰」基礎反攻，為國民黨奪回這席立委。

陳根德表示，國民黨雖無執政資源，但深耕地方，服務團隊結合同黨基層民意代表秉持人到、心到、周到服務精神，加上4年來執政黨表現與人民期待落差大，交棒給做事的人是必然；地方建設須交給有經驗、熟稔地方發展的人，力拚翻轉就是要讓老手重返國會。

至於台灣民眾黨提名的陳泓維是民進黨籍前龜山鄉民代表陳秋喜兒子，叔叔是國民黨資深黨員，有藍綠兩黨背景吸引民眾黨主席柯文哲青睞。

33歲的陳泓維表示，台灣多年來不斷分裂就是藍綠對立，他覺得應有其他選擇才挺身參選。桃園在改變，陳根德是值得學習的前輩，但選民不會想找「爺爺」爭取福利；空降的鄭運鵬不熟悉地方，難獲民眾認同，需要新一代站出來。

陳泓維不諱言，父親仍不能接受他以民眾黨身分參選，但會持續與長輩溝通，希望獲得支持。

2020年這一戰，鄭運鵬背負執政黨及執政市長期待，有不能輸的壓力，陳根德則力拚翻轉，陳泓維則希望殺出重圍，各方積極布局，預料將會是激烈選戰。（編輯：李明宗）1081110