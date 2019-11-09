台中第2選區 陳柏惟挑戰顏寬恒選況激烈

2020立委選戰（中央社記者蘇木春台中9日電）中市第2選區立委顏寬恒尋求連任，對上民進黨與台灣基進黨合作提名的陳柏惟，顏寬恒主打地方深耕牌，陳柏惟則以非傳統方式打選戰，由於當地藍綠基本盤差距不大，兩方攻防激烈。

台中市立委第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰），區域跨越海線與屯區，長期是顏家勢力範圍，也被民進黨評估為艱困選區，去年台中市長盧秀燕在當地拿下多數選票，也讓派系再度崛起，但藍營提名高雄市長韓國瑜參選總統，顏家也多次公開力挺，隨著韓國瑜民調起伏，也讓這區立委選情埋下變數。

國民黨籍顏寬恒當選2屆立委，上次立委選戰以9萬3495票、46%得票率，擊敗民進黨人選陳世凱8萬7596票、43%得票率，這次立委選戰民進黨一度未推出人選，最後選擇與台灣基進黨合作，推派出基進黨發言人陳柏惟應戰。

尋求連任的顏寬恒打出地方耕耘主軸，強調自己兩屆立委以來為地方服務與建設，平日也勤走基層，希望持續獲得選民認同與支持，顏寬恒整合當地派系力量，接任韓國瑜中部競選辦公室副執行長，選區還掛上兩人聯合看板，希望以「母雞帶小雞」姿態拉抬立委選情。

台中市立委選舉第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰），由民進黨與台灣基進黨合作提名的陳柏惟，希望以非傳統方式打區域立委選戰，參選後也引發不少話題。中央社記者蘇木春攝 108年11月9日

34歲的陳柏惟，去年則曾代表台灣基進黨參選高雄市議員，雖然最後落選，但他時常受邀上電視節目談論時事、網路直播節目，犀利與幽默風格獲得不少網路聲量，在韓國瑜宣布角逐總統大選時，陳柏惟也不斷上臉書（Facebook）直播反對，被網友稱為「抗韓戰將」。

陳柏惟以政治素人投入選戰，曾擔任電影製片工作及跨國影視特效公司主管，這次披上戰袍到台中參選立委，他不只投身陸戰，勤走基層參與活動，並持續以擅長的空戰策略，在臉書直播與選民拉近距離，希望以非傳統方式打區域立委選戰，參選後也引發不少話題。

地方人士觀察，近幾年藍綠在第2選區得票數，基本盤其實差距已不大，其中顏寬恒在人口數較多的沙鹿區獲得高支持度，並搶攻烏日與霧峰選票；綠營則是在烏日區有較大聲量，並持續向海線拓展範圍，兩人要如何在選區勝出，且看各自選戰策略攻防。（編輯：卞金峰）1081109