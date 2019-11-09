操盤大選盼平反九合一 林錫耀：現在風向說變就變

（中央社記者溫貴香台北9日電）因對九合一選舉結果感到自責，前行政院副院長林錫耀一心想平反，接下蔡總統2020連任操盤兵符。他說，選舉至今，整個過程提醒他，風向說變就變、民意如流水，絕不能掉以輕心。

2006年蘇貞昌接任行政院長，林錫耀任政務委員，總統蔡英文當時擔任行政院副院長，總統與林錫耀相識10幾年。2010年新北市長一役，林錫耀開啟為蔡英文操盤選舉第一戰，當年新北市長選舉也被視為總統大選的前哨戰，迎戰史上最強對手朱立倫，雖敗猶榮，也為後來總統大選合作打下基礎。

談到2020年這場選舉，林錫耀接受中央社專訪說，截至目前為止，這場選舉有很多意外與驚奇，以國民黨而言，一度聲勢如日中天的朱立倫參加總統初選，當時若有賭盤，約99%民眾會押朱立倫勝出，誰知道鴻海集團創辦人郭台銘和高雄市長韓國瑜出面攪局，情勢大逆轉。綠營部分，則是前行政院長賴清德登記參加黨內總統初選挑戰蔡總統。

被問到為何接下2020總統連任選戰兵符，林錫耀說，2018年九合一選舉是對民進黨的期中考，結果不及格，深覺自己要負相當的責任，「從那時候開始我就希望為2020再拚一次，希望平反2018年的失敗」。當蔡總統提出邀請，他隨即接受，過完農曆春節後就進駐競選辦公室。

林錫耀說，九合一敗選後經深自檢討，民眾對民進黨的執政有誤解，很多都是技術面、溝通問題，有些甚至是被抹黑、被冤枉，他評估有信心可以扳回一城、討回公道。

不過，很意外，賴清德今年3月18日領表登記參與民進黨總統黨內初選。

林錫耀說，當時外界看壞2020，都認為蔡總統沒有機會，對民進黨是非常大的打擊。

他舉例，今年1月2日中國國家領導人習近平在「告台灣同胞書」40週年活動，揭示九二共識就是一國兩制，且要討論一國兩制台灣方案，中國將九合一選舉結果認定民意不在民進黨這一邊，預備以一國兩制收服台灣。民進黨當時氣若游絲，除了蔡總統強勢回應外，整體力量非常微弱。

但一場初選，激發出鬥志，「這一關贏不了，大選一定輸；若通過初選這一關，大選就有機會。」林錫耀說，賴清德參與黨內總統初選固然是意外，但意外之外還有很多超乎意外的結局驚奇。6月初選結果出爐，總統彷彿變身般，晉級為2.0版。

面對2020大選，一點都不敢大意，林錫耀表示，選舉至今，整個過程提醒他，風向說變就變、民意如流水，網路時代一切都很快，訊息量很大，一個人平均一天超過3個小時在網路世界吸收各種訊息，以前對事情的看法可能2、3年才會改觀，現在可能2、3天就改變，因此競選團隊戰戰兢兢，絕不能掉以輕心。

「我一直跟團隊成員說，怎麼來就怎麼去」，林錫耀說，水能載舟也能覆舟，網路時代以往認為不可能這樣變化，偏偏就這樣變化，誰能想到去年韓國瑜宛如國民黨的救世主，一個人把整個國民黨拉起來，現在變成整個國民黨在救他，拉都拉不起來，值得競選團隊借鏡，一點都不能輕忽大意。

他表示，絕對不敢認為未來2個月一切都很順利，立委選情固然慢慢好轉，但國民黨也不是植物人，也在反撲，一點都不能輕鬆以對。（編輯：黃瑞弘/謝佳珍）1081109