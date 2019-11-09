外傳郭宋配 郭台銘陣營否認：沒這個打算

外傳鴻海創辦人郭台銘（左）可望與親民黨主席宋楚瑜（右）搭配正副總統參選2020，郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜9日表示，一直以來都沒有這個打算。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北9日電）外傳鴻海創辦人郭台銘可望與親民黨主席宋楚瑜搭配正副總統參選2020，郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜今天表示，一直以來都沒有這個打算，看到時也很訝異，不知道消息哪裡來，郭台銘既然已經宣布不參選，要翻盤的機率很低。

郭台銘、台北市長柯文哲今天出席郭家軍立委參選人李縉穎競選辦公室開幕茶會，更將陪同李縉穎掃街，拉抬選情。

針對媒體報導，鴻海創辦人郭台銘已透過管道聯絡親民黨主席宋楚瑜，不排除引用「總統副總統選罷法、第22條，接受雙政黨（親民黨、台灣民眾黨）推薦成為總統候選人，而宋楚瑜擔任副手，以「郭宋配」引爆2020年大選震撼彈。

郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜接受媒體聯訪時表示，看到郭宋配報導很訝異，郭台銘跟宋楚瑜一直保持聯繫管道，也是老朋友，他們從媒體報導得知宋楚瑜很有可能參選總統，站在支持小黨的立場上，對此樂觀其成。

蔡沁瑜說，在今天的報導出來之前他們也沒有研究過總統副總統選罷法第22條，不過的確也是個方法，相信在22日總統、副總統參選人登記截止之前，可能會有很多的劇本和想像，但「郭台銘既然已經宣布不參選，要翻盤機率真的很低。」

蔡沁瑜也說，「什麼配」現在不在考量之中，郭台銘希望把力量放在立委選舉上，盼小黨匯集能超越黨派、藍綠。（編輯：黃國倫）1081109