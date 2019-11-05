是否支持宋楚瑜選總統 郭陣營：現在言之過早

（中央社記者王承中台北5日電）鴻海創辦人郭台銘是否支持親民黨主席宋楚瑜參選總統，郭台銘幕僚劉宥彤今天表示，現在談這個還太早，因為目前還不清楚親民黨、宋楚瑜的動向，但也不排除跟親民黨有合作機會。

外界關注宋楚瑜是否第4度參選總統，親民黨組織部主任張碩文昨天表示，決策委員上月底曾開會，一致鼓勵宋楚瑜親自參選2020；但目前宋楚瑜還沒做最後決定，尚無何時公布的問題。

郭台銘幕僚劉宥彤、蔡沁瑜今天上午陪同郭台銘前往刑事警察局報案網友亂傳郭台銘母親去世假消息，對於郭台銘是否會支持宋楚瑜選總統，劉宥彤表示，現在談這個還太早，因為目前還不清楚親民黨、宋楚瑜的動向。

蔡沁瑜表示，這次選舉分裂投票的情況似乎蠻嚴重的，但之前郭台銘就曾強調，等到總統選舉登記結束，所有的候選人都出來後，就會表態要支持誰。

至於是否會在立委選舉跟親民黨合作，劉宥彤指出，郭陣營跟任何黨派都有合作機會，尤其是第三勢力或中間勢力，未來都可能是在立院中重要的盟友，都有合作的機會。

劉宥彤表示，郭陣營的支持者大部分都是中間選民，有些比較支持台北市長柯文哲的民眾黨，有些或許也會支持親民黨，所以不管是民眾黨、親民黨，都可能成為盟友。

媒體詢問，若前立法院長王金平未取得親民黨總統大選的門票，未來郭柯王如何合作。蔡沁瑜表示，目前郭柯王有點像是單飛不解散，且各自有各自的強項，目前郭家軍有參選新北市立委的李縉穎、參選高雄市立委的黃韻涵，而王金平在陸軍方面實力堅強，希望能發揮所長，這部分的合作沒有生變。

對於劉宥彤在個人臉書粉絲團上進行總統選舉投票調查，劉宥彤表示，對於總統大選，目前郭粉社群中逐漸焦慮，在還沒有確定有第三組參選人之前，絕大多數郭粉對於現在的選擇不滿意，某種程度上這是要瞭解郭粉的心聲。（編輯：林興盟）1081105