香港反送中延燒 學者：兩岸政策仍是2020勝負關鍵

（中央社記者顧荃、游凱翔、侯姿瑩台北22日電）2020總統大選，國民黨總統參選人韓國瑜頻頻拋出各種議題挑戰總統蔡英文，親民黨主席宋楚瑜也訴求超越藍綠參戰。不過，學者認為，在近期香港反送中衝突升溫之下，左右總統大選的勝負關鍵，還是在兩岸政策。

韓國瑜瞄準總統大位，陸續拋出重啟核電、補助青年遊學、修改一例一休等各式政策；總統蔡英文則強調施政成效，如能源轉型、減稅、經濟發展成果、幼兒托育補助等，主打政績有感。

政大選舉研究中心副研究員、政大政治系副教授俞振華指出，韓國瑜是挑戰者，一定要拋出新議題來引起話題，創造攻擊著力點；蔡總統有執政優勢，著重以政績鞏固支持者，選戰主軸則是「保衛台灣」，因此在許多政策面多以被動回應。

台大政治系教授王業立分析，蔡總統最近民調回升，並在很多場合不斷強調經濟發展的表現，例如提高基本工資、台商回台投資、減稅等，但這並不是蔡總統獲得支持的主要原因；蔡總統的聲望過去在年金改革、一例一休等改革爭議中受創，半年前民調還落後韓國瑜。

王業立認為，儘管雙方互有政策攻防，藍綠的兩岸政策才是影響這次選戰的重要因素。隨著年初中國國家主席習近平提出一國兩制台灣方案，以及近期香港情勢動盪，許多民眾對中共感到不安，蔡總統一直強調守護台灣主權，因此在香港問題出現後，支持度明顯上升，可見兩岸政策是影響選情的關鍵，也會是總統候選人辯論的主要焦點。

他說，未來兩個多月競選過程中，蔡總統還是會強調維護主權的立場，韓國瑜也會極力洗刷親中標籤，可能往對中共更強硬的立場去調整。

韓國瑜訪香港時曾進入中聯辦引發爭議，他之後公開表達台灣人不可能接受一國兩制，近日也強調中共沒有放棄武力解決台灣問題前，沒有簽署和平協議的條件。

此外，親民黨總統參選人宋楚瑜，在兩岸議題有一席之地，在蔡總統任內兩度擔任APEC特使，他近日也加入戰局，談及香港問題表示，中國大陸也應該學台灣政府應對野百合學運時期的經驗。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正認為，香港情勢發展到目前的「勇武派」抗爭，若台灣的政治人物或是競選團隊還是用「撿到槍」的方式來思考的話，「可能邊際效用會遞減」，畢竟台灣人民除了支持民主之外，也反對暴力。

台灣智庫諮詢委員董立文指出，蔡總統執政3年多來，在兩岸與國安方面，提出非常具體的「四個必須」與三道防護網策略；反之韓國瑜還在起步階段，10月初的兩岸政策白皮書也都較為抽象，沒有具體內容，這是兩者最大的差別。

董立文指出，從選舉角度來看，過去即便是國民黨總統參選人，也都會非常強調兩件事，第一是台灣認同，第二是台灣的未來由台灣人決定，這兩點韓國瑜都還沒有表達，後續值得觀察。

董立文認為，從媒體的報導量就可看出，香港反送中議題受到台灣民眾的高度關注；這個議題影響台灣人對中共的觀感，這次總統大選中，各組候選人對中共的態度變成投票參考指標，影響台灣人民的投票行為；香港情勢對台灣選舉的影響，只會越來越大。（編輯：黃瑞弘、紀淑芳）1081122