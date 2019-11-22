藍拚青年綠深耕客家宋拉中間票 百萬首投族攸關勝敗

2020大選，爭取連任的總統蔡英文（左）目前在民調穩定領先，力拚客家等其他族群選票，對手韓國瑜（中）極力拉攏年輕選票，宋楚瑜（右）鎖定不滿藍綠的中間選民。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中、溫貴香、郭建伸台北22日電）2020大選，蔡韓宋各有其票源基礎，爭取連任的總統蔡英文在年輕族群上領先，力拚客家等其他族群選票，對手韓國瑜則極力拉攏年輕選票，宋楚瑜鎖定不滿藍綠的中間選民，但百萬首投族動向，仍是勝敗關鍵。

爭取連任的蔡總統目前在民調穩定領先，但爭取各族群的支持絲毫不敢輕忽。過去桃竹苗等客家區都被視為藍營的票倉，但蔡總統是客家人，重視客家族群的經營，在政策上下了不少功夫。

桃園龍潭客家媳婦，公公為知名客籍文學家鍾肇政、曾任桃園市首任客家局長的民進黨立委蔣絜安表示，前瞻基礎建設計畫中客家經費20億元，有將近7成，由她規劃爭取，三大亮點建設包括龍潭客家茶故事園區、平鎮設立首座「1895乙未戰役紀念公園」、新屋海螺文化館。

蔣絜安表示，這幾年民進黨政府推出浪漫台三線、南部的靚靚六堆、幸福台九線，這3個計畫要在全台推動，民眾很有感，她相信客家票會大有斬獲。

2020大選的首投族超過118萬人，占總投票數6%，青年選票的流向，成了各組總統參選人不可忽視的一股力量。

台灣投票率逐年下降，而中年以上族群的藍綠板塊固定，首投族、年輕人較無明顯政黨傾向。台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥說，百萬首投族是明年選舉勝敗關鍵。他說明，首投族普遍對傳統藍綠沒有好感，飄移性很大，雖有喜好度，但沒有黏著度，這也成為吸引各政黨爭相搶奪的對象。

蔡陣營深耕網路、社群效果，根據最新民調顯示，在20歲到29歲、30歲到39歲的年輕族群中，總統蔡英文搭配前行政院長賴清德的「英德配」都大幅領先。

2020總統蔡英文連任競選總部發言人阮昭雄表示，「小英執政、3年有成」，包括對幼托的照顧、減稅、基本工資的調升等，這些有感政策積極改善青年族群的生活壓力，以政績來爭取更多支持。

國民黨人士坦言，國民黨原本在青年的支持度偏弱，這次不分區名單雖然可以鞏固深藍及軍公教選票，但也造成青年選票大量流失。為爭取青年支持，必須要回歸政策，建立國民黨會照顧青年、培養青年的印象，進而認同國民黨。

國民黨總統參選人韓國瑜下鄉傾聽之旅，為了加強和年輕人互動，也都安排和青年對談，並陸續拋出鎖定青年的政見，例如學貸免息、雙語教學、交換學生補助等，爭取青年選票。

在軍公教選票上，藍營人士指出，4年前因馬政府砍年終慰問金，再加上「換柱」，導致軍公教不願出來投票。但蔡政府強推年改，嚴重損害軍公教的權利尊嚴，國民黨除了不斷幫軍公教爭取權益，並承諾勝選後將檢討年改，軍公教選票可望回流。

在客家、原住民族、新住民方面，藍營都認為較有優勢。黨務人士表示，國民黨長期在立法院擁有多位山地、平地原住民立委處理相關事務，且原住民大縣如花蓮縣、台東縣、南投縣也是國民黨執政縣市，在爭取原住民族的支持上，相較其他政黨，國民黨較有優勢。

親民黨發言人張碩文表示，從前總統陳水扁、馬英九到現任總統蔡英文，雖然都比宋楚瑜年輕，但都飽受批評，年紀並非關鍵，重點還是能否勝任總統職務。

張碩文也提到，親民黨願意給年輕人舞台，如提名李正皓參選新北市中和區立委，就是要切開目前藍綠綑綁的架構。（編輯：黃瑞弘/謝佳珍）1081122