藍綠國會過半難 小黨左右逢源搶關鍵少數

（中央社記者顧荃台北、王揚宇台北22日電）2020大選，第三勢力異軍突起。各方預估，藍綠兩大黨國會過半難度高，可能出現民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量都跨過門檻，成為「四黨不過半」，或是加上親民黨成為「五黨不過半」，第三勢力將扮演關鍵角色。

如果立法院屆時無獨立過半政黨，台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥認為，若兩大黨實力相當，便會出現他們爭相去爭取小黨青睞的情形，小黨的價值就會被凸顯，但國會運作紛亂的局面也會難免；可說是有好有壞。

中華民國立委選舉採單一選區兩票制，選民除了投票給選區內參與競選的區域立委候選人，另有一張政黨票，是投給所支持的政黨。若政黨得票率超過5%，將可依得票率分配全國不分區立委席次，政黨得票補助款門檻則為3%。

以2016年立委選舉為例，18個參選政黨中，民進黨獲18席、國民黨11席、時代力量2席、親民黨3席。

今年總統及立委選舉，國民黨、民進黨的不分區提名過程都引發不少爭議，成為選民焦點，今天登記結束，最後共有19個政黨登記，搶攻國會不分區席次。

台大政治系教授王業立認為，藍綠兩大黨的不分區名單都缺乏讓人眼睛一亮的候選人，甚至引起一些爭議，得票與席次可能多少都會減少，小黨較有發揮的空間。他受訪時還分析明年國會很可能上演「四黨不過半」的競爭態勢，小黨也將有機會成為關鍵少數。

王業立分析，從民調來看，民眾黨支持度穩定，跨過5%門檻的問題不大，親民黨與時力都在門檻邊緣徘徊，後續還需要觀察。

民進黨人士則認為，國民黨、民進黨、時代力量、台灣民眾黨可能過5%門檻，未來若親民黨的選情加溫，國民黨的政黨票會往親民黨移動。

綠營人士指出，這次除了時代力量與台灣民眾黨之外，綠營支持者還有可能分票給台灣基進、綠黨、一邊一國等泛綠小黨，可能影響民進黨1到2席不分區。他們估計，民進黨席次在過半邊緣，最差可能掉到53席，最佳情況可能有61席，超越過半的57席。

藍營人士則分析，之前不分區席次預估是14到16席，現在恐怕須下修，這些蒸發掉的政黨票，可能是流向親民黨、新黨或是民眾黨，甚至也會有部分改投廢票。目前藍營也評估，國民黨單獨過半確有困難。

藍綠兩黨的政黨票都遭小黨瓜分，小黨趁勢崛起。曲兆祥指出，若兩大黨實力相當，便會出現他們爭相去爭取小黨青睞的情形，就像兩支很強的球隊，會想辦法挖比較小球隊中的好球員一樣；至於小黨，會變成在不同政策之間，選擇跟不同政黨合作，這時小黨的價值就會被凸顯。

曲兆祥也說，一些「小黨中的小黨」提出不分區名單，雖然外界認為過門檻的機率不高，但他們還是要提，因為要向選民展現實力，要擺在貨架上讓民眾看見，不要讓選民以為他們消失了，用比較容易理解的話來講，是要刷存在感。

曲兆祥指出，過去不分區的名單不太會影響投票行為，很少人會因為名單有某某人去投，通常是因為認同政黨理念或政黨領導人，來做出選擇，但太陽花學運後，青年參與公共事務的意願提高，也讓這次不分區提名名單廣受注目。（編輯：羅曉荷/紀淑芳）1081122