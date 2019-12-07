徐永明：時代力量政黨票衝10% 黃國昌可連任

（中央社記者沈如峰宜蘭縣7日電）時代力量主席徐永明今天在宜蘭說，只要有地方黨部之處，若時代力量政黨票都能衝到10%，就可確定時代力量不分區立委提名排名第4的黃國昌可以連任立委。

「2020宜蘭實力助選團」今天在徐永明率領下，前往宜蘭市掃街，爭取選民對時代力量政黨票支持，隨後前往員山鄉關心永侒實業開礦議題，了解居民反對心聲。

徐永明接受媒體聯訪時說，今天與地方黨部在宜蘭衝政黨票，設定的目標就是只要有地方黨部的地方，若政黨票都能衝到10%，這樣就可確定黃國昌等前4席提名的不分區立委都可進入立法院，黃國昌也可連任。

徐永明表示，時代力量雖在宜蘭沒有推出區域立委人選，但對宜蘭的經營還是很重視，全國一致，選前還是會到宜蘭衝政黨票。

至於在宜蘭地方的合作對象，徐永明表示，時代力量的立場非常清楚，時代力量在婚姻平權、主權立場、勞權立場上其實都有一些價值理念，只要是價值重疊一致的，相信時代力量都可合作。

至於員山採礦爭議。徐永明表示，相信地方反對聲音非常清楚，尤其是在沒有環評情況下就要貿然進行，當然立法院怠惰是要譴責，礦業法修法已經拖了2年多，一直在國會沒有處理，未來如果又屆期不連續，相關修法恐要從頭來過。

他認為，礦業法沒修法之前，很多展限與新開發都應暫停。時力立場對於員山採礦案持反對態度，這項案子絕對不可行，不要開綠燈，經濟部也要懸崖勒馬。（編輯：李錫璋）1081207