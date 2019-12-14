屏南正綠與在地之爭 老將蘇震清力搏新人周佳琪

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）在「綠得出汁」的屏東第2（屏南）選區，以無黨籍參選的蘇震清最近向選民呼籲，「民進黨的立委才會配合民進黨的總統，國民黨的立委不可能配合民進黨總統」。

蘇震清正面臨對手國民黨提名的政壇新人周佳琪以「屏南在地人」搶攻綠營票的威脅。

民進黨籍的現任立委蘇震清擔任過3屆立委，不但是沙場老將，更被總統蔡英文稱讚是民進黨的「戰將」，但他因疑涉誠美材掏空案，無法列民進黨不分區後，與原提名的立委莊瑞雄互換，莊列不分區，蘇震清選屏南立委。

由於民進黨中央不提名、不徵召，也讓蘇震清必須以無黨籍參選，前立委鄭朝明不滿黨中央的作法，於是也以無黨籍登記參選，形成民進黨兄弟鬩牆，讓周佳琪撿到槍。

周佳琪和國民黨直接炮打蘇震清的誠美材案，並且還演出潘姓民眾掛看板請大家看「鏡週刊」的誠美材案相關報導，備受壓力的蘇震清於是提出告訴；國民黨同時也炮打「蘇家班演大戲」施壓黨中央，演出陣前換將。

原是屏北地區立委，蘇震清臨時空降屏南選立委，再加上立委莊瑞雄這屆競選時，也因人不住屏東，被稱為空降立委，周佳琪這次的選戰主打「鄉親團結支持在地，拒絕空降，將在地新世代送進立法院」。

36歲的周佳琪雖首度踏入政壇，但父親是擔任過3屆議長的周典論，在綠得出汁的屏南，周典論藍綠通吃，周佳琪參選立委之路布署已久，蘇震清直接挑明了講，這一仗，是他與周典論之戰。

屏南這一戰由於周典論多年的在地耕耘，再加上周佳琪政2代的台風穩健，蘇震清的臨時空降，讓藍營信心大增，可說是近幾屆藍營最團結的1次，周佳琪競選總部由前立委蘇清泉擔任主委、屏東縣農會理事長、總幹事及全國農會理事張恆發等農會系統相挺，林邊鄉林派大老林國龍也力挺，所有國民黨議員、鄉鎮長都歸隊，甚至有綠營人士相助。

蘇震清這名政壇沙場老將臨時來到屏南新地盤，遇到的對手雖是政壇新人，但周佳琪父親周典論的藍綠通吃及深耕地方，讓蘇這一戰打得辛苦，立法院長蘇嘉全多次南下為蘇震清助選，蘇震清也以屏南在地人前屏東縣長曹啟鴻擔任競選總部主委，一開始，因為有鄭朝明的參選，蘇震清極力爭取綠選民的認同。

整個選情直到上2個月底黨中央指示，屏東2個選區支持現任立委，以及12月2日及7日總統蔡英文2度為蘇震清輔選，讓蘇震清獲得「正綠身分」，戰情稍有轉折。

地方人士指出，周典論雖深耕地方已久，但蘇嘉全選過國代、立委和縣長各2屆，蘇震清當時都是助理，對屏南不陌生，而蘇震清本人因為早有問鼎屏東縣長的雄心，近幾年也會服務屏南地區，蘇嘉全多次南下為蘇震清助選，不少老樁腳歸隊，這場戰雖然有人說是2個「議長之戰」，但中央資源終究比地方多。

蘇震清在屏南主要票倉東港鎮獲得大派系前屏東議長林清都及漁會系統的支持，大票倉萬丹鄉雖是鄭朝明的本營，但蘇獲得鄉長支持；另一大票倉潮州鎮則有前潮州鎮長洪明江的支持，恆春半島蘇震清耕耘多年，老樁腳正全力協助他。

屏南藍綠攻防戰，由於周典論也與綠營人士交好，最近地方上，悄悄傳出一些耳語，「總統選蔡英文，立委選在地人周佳琪」，甚至有耳語說，「國民黨參選人會支持民進黨的總統」，逼得蘇震清不得不呼籲「只有民進黨的立委才會配合民進黨的總統，國民黨的立委不會配合民進黨的總統」。（編輯：孫承武）1081214