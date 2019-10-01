一邊一國黨在扁故鄉推立委人選 戰民進黨林宜瑾

（中央社記者葉素萍台北1日電）一邊一國行動黨今天推出第一波立委參選人名單，在前總統陳水扁的故鄉台南，推出前民進黨台南市黨部副執行長林志文參選台南市第4選區立委，挑戰民進黨的林宜瑾、國民黨的林燕祝。

台南市第4選區（永康區、新化區、新市區）是這次新增加的選區，將由民進黨市議員林宜瑾對上國民黨市議員林燕祝，形成「雙姝對決」。

不過，一邊一國行動黨今天宣布推出第一波立委參選人名單，鎖定一邊一國行動黨園丁陳水扁的故鄉「台南」。

一邊一國行動黨說，林志文曾擔任過民眾日報、東森新聞報台南市特派記者及民進黨台南市黨部副執行長兼媒體發言人，2004年陳水扁台南市競選總部文宣部主任，更是前台南市長賴清德競選總部諮詢顧問，無論是政治或社會經歷皆豐富完整。

台南市第4選區是今年新劃設選區，並無現任立委。民進黨的初選是由新潮流的新人林宜瑾勝出，將對決國民黨的林燕祝，一邊一國行動黨認為，林志文實力不容小覷，「恐怕對林宜瑾的選情帶來不小衝擊」。

一邊一個行動黨表示，「我們是玩真的；我們不是大綠、不是小綠，我們就是正綠」。

一邊一個行動黨認為，林宜瑾算是前台南市長賴清德的子弟兵，陳水扁先前在民進黨總統初選蔡賴之爭時，曾公開支持賴清德，這次一邊一國行動黨派出林志文對決林宜瑾，會掀起話題。（編輯：楊凱翔）1081001