民眾黨提18席區域立委背景囊括藍綠 多區三腳督

（中央社記者梁珮綺台北20日電）台灣民眾黨到目前為止共提18席區域立委，提名人選範圍涵蓋北中南東，背景囊括藍綠，多選區上演三腳督。加上不分區立委席次，民眾黨目標要送10至15席立委提名人進國會。

民眾黨主張南北平衡，9月下旬率先在台北市公布8席區域立委名單，今天上午在高雄市公布10席，黨秘書長張哲揚日前坦言，不排除會有第三波，而截至目前為止，已有18席。

民眾黨訴求「藍綠推兩邊、民眾擺中間」，18席立委提名人範圍涵蓋北中南東，背景囊括藍綠，年齡多為45歲以下，分別為台北市4席、新北市2席、桃園市1席、新竹縣1席、苗栗縣1席、台中市3席、台南市1席、高雄市4席、台東縣1席，在多個選區上演「三腳督」。

台北市第1選區（士林、北投）一度傳出要台北市副發言人黃瀞瑩出征，但因黃意願不高而作罷；第2選區（士林、大同）則與無黨籍市議員陳政忠女兒、親民黨立委陳怡潔合作；第4選區（內湖、南港）禮讓民進黨市議員高嘉瑜；第6選區（大安）人選難產。

台北市第3選區（中山、北松山）推出逢甲大學助理教授、新住民二代何景榮，將對上國民黨蔣萬安及民進黨吳怡農；台北市第5選區（中正、萬華）徵召無黨籍市議員徐立信，對上國民黨林郁方與無黨籍林昶佐，黨主席柯文哲更預言，徐立信參戰將讓該區選情更複雜。

台北市第7選區（信義、南松山）由前台北市社會局機要秘書、學霸蔡宜芳出戰，對上國民黨老將費鴻泰與民進黨市議員許淑華；第8選區（文山、南中正）由台北市政顧問張幸松挑戰國民黨賴士葆與民進黨市議員阮昭雄。

新北市第3選區（三重）由李旻蔚挑戰民進黨立委余天，由於她是民進黨市議員李余典之女，外界解讀為綠營分裂，與國民黨合作的無黨籍市議員李翁月娥是否漁翁得利，有待觀察；新北市第7選區（板橋）推出PTT名人「神龍Z9」吳達偉，對上民進黨羅致政、國民黨柯志恩。

桃園市第1選區（蘆竹、龜山、桃園區汴洲里等13里）由民進黨前鄉代陳秋喜兒子陳泓維代表，對上民進黨立委鄭運鵬、國民黨老將陳根德；新竹縣第2選區（竹東、橫山、寶山等19里）找來竹北市民代表林碩彥，與民進黨鄭朝方、國民黨林思銘較量。

苗栗縣第1選區（竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉、通霄鎮、西湖鄉、銅鑼鄉、三義鄉、苑裡鎮）由朱哲成代表，對上國民黨陳超明以及民進黨羅貴星。

民眾黨在台中市推3席立委，分別是第3選區（后里、神岡、大雅、潭子）張睿倉、第4選區（西屯、南屯區）張渝江以及第5選區（北區、北屯區）的謝文卿，謝文卿將挑戰國民黨現任立委沈智慧，由於鴻海創辦人郭台銘曾有意在第5選區推「郭家軍」郭昕宜應戰，顯見該區競爭激烈。

前國大代表顏耀星代表參選台南市第1選區（新營、後壁等11區），將對上民進黨賴惠員及國民黨蔡育輝。

而高雄市也推4席立委，前民進黨市議員羅鼎城參選第1選區（旗山、美濃、內門等14區），挑戰民進黨現任立委邱議瑩；第3選區（楠梓、左營）推出莊貽量，對上民進黨劉世芳、國民黨黃昭順。

柯粉俱樂部志工李佳玲參選高雄市第5選區（三民、苓雅）；前國民黨代表敖博勝則參選第8選區（前鎮、小港、旗津），挑戰民進黨立委賴瑞隆，以及國民黨高雄市議員陳麗娜。

台東縣則由內政部移民署台東縣服務站專員陳允萍參選，對上民進黨劉櫂豪、國民黨張志明。（編輯：林沂鋒）1081020