柯文哲：2020傲慢選舉 藍綠不提政策只想贏

（中央社記者梁珮綺台北1日電）台北市長兼台灣民眾黨主席柯文哲今天說，2020選舉是場「傲慢的選舉」，國民黨與民進黨總統參選人都不提政策，只討論要怎麼贏，也是1996年民選總統以來，最糟糕的一次。

他也預測民眾黨的政黨票得票率會很低，因會投票的人意識形態較強，中間選民都不會前往投票。

柯文哲上午在市政大樓12樓接受媒體聯訪時，做上述表示。

鴻海創辦人郭台銘要「下架民進黨」，而挺郭的臉書社團則是要「下架國民黨」，被問及要選擇哪一方時，柯文哲表示，重點不是要下架誰，而是有沒有更好，如台北市第7選區（信義、南松山）民進黨與時代力量整合，邏輯不對。

他說，現今台灣，有95%都屬於「台灣派」，支持台灣主體性與優先性，不用懷疑，不該老是用統獨、亡國感操作議題，「那妳現在是要保衛台灣，還是保衛中華民國？小英（總統蔡英文）也不敢講啊」。

媒體詢問2020選舉會支持國民黨總統參選人韓國瑜還是蔡總統時，他僅說，「都一樣很令人悲傷」。柯文哲認為明年選舉是一場傲慢的選舉，「都沒人講說當上總統，台灣會變怎樣」。

柯文哲說，「我看，1996台灣選總統到現在，這次大概是最糟糕的一次」。

對於親民黨主席宋楚瑜可能參選，將間接擠壓民眾黨政黨票空間，柯文哲說，世界上什麼事都可能發生，不能要求他人可做什麼、不可做什麼，並表示與宋楚瑜會面一事不急，方便就好，「老宋跟我還很好」。

另外，週刊報導，柯文哲在區域立委佈局上，傾向台北市第4選區、嘉義縣第1選區與屏東縣第2選區不提名，與民進黨參選人高嘉瑜、蔡易餘、莊瑞雄合作，因3人為「友柯」人士。

台北市第4選區為內湖、南港；嘉義縣第1選區為六腳鄉、東石鄉、朴子市、太保市、布袋鎮、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉；屏東縣第2選區範圍為萬丹鄉、竹田鄉、萬巒鄉、潮州鄉、新埤鄉、枋寮鄉、東港鄉、新園鄉、琉球鄉、林邊鄉、南州鄉、崁頂鄉、佳冬鄉、枋山鄉、車城鄉、恆春鄉、滿州鄉、牡丹鄉、獅子鄉、春日鄉、來義鄉、泰武鄉。

對此，柯文哲表示，「有些覺得還不錯的，就不會刻意推人對打」，新興政黨本就無法每區域都提人，如果沒有非常好的人選，就會略過，而且「那些地區也沒有特別的人要提」。

至於預計提幾席區域立委，他說，還在找人；被問及會否推20席以上時表示，若有的話，愈多愈好，只是沒有那麼容易。（編輯：屈享平）1081001