網傳郭台銘大陸欠鉅額借款 鴻海駁斥：惡意造謠

（中央社記者張建中新竹30日電）鴻海今天發布聲明駁斥，並無郭台銘在中國大陸借款超過人民幣1兆元情事，相關傳言是網路惡意造謠攻擊，將以法律行動捍衛公司聲譽與股東權益。

郭台銘辦公室指出，郭台銘的大陸資產不但沒有被監管，更沒有所謂借款1.2兆人民幣的事實。郭台銘一路走來念茲在茲的是台灣未來的發展及如何讓老百姓過更好的生活。

郭辦表示，即使郭台銘已決定不選總統，但為了社會公平正義及捍衛自身名譽，已令所有同仁蒐集網路上流傳不實言論，並將就其惡意毀謗情事提出告訴。

近日網路傳出，鴻海集團創辦人郭台銘因欠中國大陸銀行人民幣1兆2億元鉅款，資產將被凍結，並將選2020總統。鴻海指出，這則網路傳言充滿惡意虛假內容。

鴻海在聲明中表示，集團正處於產業旺季，包括大陸鄭州廠在內，皆持續徵才當中，當然更無裁員5萬人的情況。越南、印度廠區業務拓展也都順利進行中，無所謂相關設備被查扣的情況。

鴻海表示，SDP增城10.5代面板廠之前為郭台銘個人的投資，但據了解郭台銘早已出讓其個人的投資持股，鴻海富士康本身也無投資在其中。

鴻海強調，公司創立45年以來，一直兢兢業業提升在全球競爭力，並為台灣提供就業機會與貢獻稅收，對於不實謠言，將不惜以法律行動捍衛公司聲譽與股東權益。（編輯：林孟汝）1080930