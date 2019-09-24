傳捐款馬英九張善政 郭辦：非外界所稱大筆金額

（中央社記者余祥、王承中台北24日電）資深媒體人黃光芹接連爆料，前總統馬英九、國民黨副主席郝龍斌等人接受鴻海創辦人郭台銘大筆捐款。郭辦今天表示，郭台銘過去依法捐助過理念相同人士或法人組織，但不如外界所稱有大筆金額，盼勿再捕風捉影。

黃光芹日前爆料馬英九創辦基金會時，郭捐助超過新台幣6800萬元；昨天再爆郭台銘捐款郝龍斌6.5億元、前行政院長張善政500萬元。

郭台銘辦公室今天表示，近日關於是否有國民黨人士接受過郭台銘捐款問題，有許多不實傳聞，他們鄭重澄清，郭台銘過去雖不參與政治，但深知政治是眾人之事，須由有志之士來為國為民服務，因此確曾依法捐助過理念相同人士或法人組織，惟並不如外界所稱有大筆金額等。

郭辦表示，今年郭台銘開始參與選舉以來更沒有資助過任何人，希望外界勿再捕風捉影做出不實報導。

張善政辦公室發言人黃曼昕表示，郭台銘的確有捐贈給財團法人善科教育基金會，但金額不符事實。

郝龍斌辦公室發言人游淑慧昨天也駁斥黃光芹爆料郭台銘捐款郝龍斌6.5億一事，完全是烏龍爆料、張冠李戴。她表示，世博台北館在興建及規劃過程，她皆親身參與，郭董並非採金錢捐贈北市府，而是興建完成後捐贈，因此過程中並無金錢往來，且捐贈對象為台北市政府、非郝龍斌個人，相關訊息在當年皆有公開揭露。（編輯：趙蔚蘭）1080924