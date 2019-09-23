柯文哲：郭台銘不選 王金平就想去選

台北市長柯文哲（圖）23日受訪時表示，前立法院長王金平曾說過，鴻海集團創辦人郭台銘若參選總統，他就不會選，如今郭台銘確定不選，王金平就有參選念頭。中央社記者吳家昇攝 108年9月23日

（中央社記者梁珮綺台北23日電）各界關注前立法院長王金平是否爭取親民黨推薦參選2020總統。台北市長柯文哲今天說，王曾說過，鴻海創辦人郭台銘若選，王就不會選，如今郭不選，王就有參選念頭。

柯文哲晚間出席新書「生死之間」簽名會接受媒體訪問時，做上述表示。

郭台銘16日晚間宣布不參與2020總統登記連署，郭柯王3人後續合作態勢未明，柯文哲22日說「凡事都是再談」，未把話說死，並說還沒與郭台銘見過面。

而王金平21日被問到參選總統的下一步時，表達會參選到底的決心，不過，登記參選總統連署日已過，若要選，只能向親民黨爭取政黨推薦；親民黨立院黨團總召李鴻均今晚說，王金平與親民黨主席宋楚瑜兩邊友人已接觸傳話，但王、宋2人並未碰面。

對此，柯文哲說，每人都可按照喜歡或想做的方式處理，他沒有特別意見，認為這是私人間問題。

被問及王金平是否找他聊過時，柯文哲說，「他（指王金平）以前有講過，若郭要選，他就不選，現在郭不選，他就有想要去選」。

柯文哲也說，目前還沒與宋楚瑜聯繫。

至於總統府秘書長是「大號的（前北農總經理）吳音寧」一席話，柯文哲說，他的意思是總統府秘書長一職比北農總經理還要大，大號是「大咖」之意，但若要備詢，就應前往。

柯文哲新書「生死之間」新書簽名會今天起在全台開跑，台北首場在城邦書店舉辦，採線上報名，預計逾百人參加，市政顧問蔡壁如說，「生死之間」不是政治與選舉相關書籍，比較像是哲學。

她說，柯文哲當市長後脾氣變好，而以前醫學專業追求新知與卓越，如今的工作牽涉太多層面，要用科學態度務實溝通，必須多包容，柯文哲是醫師出身，對社會不同層級與文化的人，包容性特別強，當一個政治人物願意用科學務實態度慢慢面對繁複煩瑣的政務，就會慢慢往前進。

柯文哲則說，擔任17年加護外科病房主任、5年創傷醫學部主任的經驗，讓他看了很多生離死別，所以想藉此寫下對人生的感想。（編輯：張銘坤）1080923

台北市長柯文哲（中右）23日晚間在台北城邦書房，出席「生死之間︰柯文哲從醫療現場到政治戰場的修練」新書簽名會，與現場支持者合影留念。中左為城邦集團首席執行長何飛鵬。中央社記者吳家昇攝 108年9月23日

台北市長柯文哲（右2）23日晚間在台北為新書「生死之間︰柯文哲從醫療現場到政治戰場的修練」舉行簽名會，逐一為支持者簽書並合影。中央社記者吳家昇攝 108年9月23日

台北市長柯文哲（中）出版新書「生死之間︰柯文哲從醫療現場到政治戰場的修練」，23日晚間在台北城邦書房出席簽書會，與台北市政府顧問蔡壁如（左）、城邦集團首席執行長何飛鵬（右）一起為活動揭幕。中央社記者吳家昇攝 108年9月23日