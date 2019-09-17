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郭台銘不參與連署競選總統
鴻海集團創辦人郭台銘9月16日晚間發聲明表示，他再三思考後，決定不參與2020連署競選總統。
郭台銘不參與連署競選總統
新聞專題
郭台銘不參與連署競選總統1/23

郭台銘發影片90度鞠躬：不願參與政治鬧劇[影]

最新更新：2019/09/17 12:43
鴻海創辦人郭台銘透過幕僚宣布不參與2020連署競選總統後，17日以影片形式向外界說明，他不願參與政治鬧劇，也不忍看到支持者被霸凌。（圖取自facebook.com/TerryGou1018）
鴻海創辦人郭台銘透過幕僚宣布不參與2020連署競選總統後，17日以影片形式向外界說明，他不願參與政治鬧劇，也不忍看到支持者被霸凌。（圖取自facebook.com/TerryGou1018）

（中央社記者余祥台北17日電）鴻海創辦人郭台銘透過幕僚宣布不參與2020連署競選總統後，今天以影片形式向外界說明，他不願參與政治鬧劇，也不忍看到支持者被霸凌，中華民國是大家所愛，唯有回歸理性、務實、負責任，才能為下一代找到未來。

不過，郭辦在稍後的LINE媒體群組中，提供郭台銘宣布不參與2020連署競選總統的影片，卻比臉書呈現的版本少了2秒，經比對後，新版本影片少了「政治鬧劇」4個字。

在中選會受理總統、副總統選舉被連署人申請截止日前一晚，郭台銘透過幕僚發布重大聲明，他再三思考之後，決定不參與2020連署競選總統。

郭台銘今天在臉書以影片方式向支持者說明想法，影片一開始，郭台銘站在十字路口，先謝謝大家的關心，並說經過思考，他決定不參與2020總統連署。

郭台銘重申，他想參選總統不是為個人私慾、政黨或派系利益，他參與的初衷是想利用40年的經驗人脈、熱忱的心，為中華民國拚經濟和未來。

他說，但惡質的選舉風氣、民粹盛行，因個人私利派系利益、 階級鬥爭撕裂台灣，「我不願參與政治鬧劇，也不忍看見支持者受到霸凌」。

郭台銘說，中華民國是大家所愛，唯有回歸理性、務實、負責任，才能為下一代找到未來，「我是永遠的中華民國派，在台灣需要郭台銘時郭台銘永遠都在」。

郭辦事後說明，郭台銘在影片最後感謝鞠躬，也是回應民眾。郭台銘會持續用他的方式，參與國家的進步與改變。（編輯：林興盟）1080917

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