郭台銘聲明：不參與2020連署競選總統
（中央社記者王承中台北16日電）鴻海集團創辦人郭台銘今晚發布聲明表示，他再三思考之後，決定不參與2020連署競選總統，「對不起，我讓你們失望了！」雖然不參與總統選舉，但並不表示放棄參與政治事務，他會持續積極推動他所提出的政策。
2020總統大選明年1月11日投票，中選會從9月13日起至17日受理總統、副總統選舉被連署人申請，外界關注郭台銘動向，就在截止日的前一晚，郭台銘透過幕僚發布重大聲明表示，他決定不參與2020連署競選總統。
以下是郭台銘聲明全文：
人生充滿著各種大大小小的決定。有些決定很容易，有些決定很困難。
我一直在思考：什麼是真正的承擔？一肩挑起是承擔？又或者，放下才是真正的承擔？
我參選總統的初衷，是希望能夠帶領台灣社會齊心拼經濟，但投身選戰以來，我看到的卻是一些政治人物為了私利，挑起階級、仇恨、對立等民粹，那麼，這些會因為我義無反顧的挑起責任而終結嗎？抑或是需要我放下才可能拉回走偏的旋律呢？
不是因為任何人的勸說與影響，而是因為我再三思考之後，希望讓社會在關注國家領導人的選擇時，能夠回歸理性思考與政策層面的討論，於是，我決定不參與2020連署競選總統。
也因此，我要向期盼我出來參選的好朋友們深深一鞠躬，表達我最誠摯的歉意：「對不起，我讓你們失望了！」我知道這個決定會讓很多支持者難以接受，雖然參與政治到現在才短短的時間，但大家的熱情我都感受到了，尤其，當我聽到一些支持者即使遭到言語霸凌也仍然堅定支持我時，更是讓我感到心疼與感謝。因此，我除了要對支持者表達最誠摯的歉意之外，也要對大家說聲「謝謝你們」，感謝大家一直以來對我的支持與愛護。
這幾個月來，我有機會能夠跟各行各業的朋友接觸、談心，讓我更清楚知道能夠為眾人服務是一件快樂又有意義的事情，因此，雖然不參與總統選舉，但並不表示我放棄參與政治事務。我會持續積極推動我所提出的政策，也期盼能夠有更多有理念的朋友願意一起為台灣繼續努力，讓台灣有著和平、安定、經濟與未來。
而這陣子以來，無論是對我的抨擊，或是對我的肯定，我也都會或反省、或珍惜的，將這些化為我人生路上更豐富的養分。
我依然是永遠的中華民國派。當中華民國需要郭台銘的時候，郭台銘永遠都在。（編輯：謝佳珍）1080916
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