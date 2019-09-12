大老聲明前馬郭會 馬英九力勸郭台銘團結一度哽咽

前總統馬英九（左）日前曾拜會鴻海創辦人郭台銘（右），希望團結以大局為重，並數度哽咽。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北12日電）前總統馬英九日前幫國民黨總統參選人韓國瑜站台遭噓，鴻海創辦人郭台銘幕僚蔡沁瑜今天透露，馬英九在此之前曾拜會郭台銘，希望團結以大局為重，並數度哽咽，郭則勸馬不要去造勢，最後馬遭羞辱，讓郭台銘於心不忍。

馬英九辦公室表示，馬英九上週確實曾經當面勸郭台銘，應該要以團結大局為重。其他部分馬辦沒有評論。

前國民黨主席連戰發起連署黨內大老刊登廣告籲團結，由於與郭台銘友好的前總統馬英九、黨副主席郝龍斌皆簽署，被解讀成引發郭台銘退黨的導火線。

蔡沁瑜今天透露，9月8日韓國瑜首場新北造勢的前幾天，馬英九曾拜會郭台銘，希望團結以大局為重，更希望郭台銘想清楚，情緒激動、數度哽咽。郭則勸馬不要去造勢，但馬還是去了被噓下台，「郭台銘認為政黨的束縛讓一個人無法選擇對的方向，讓人很心痛」。

蔡沁瑜說，她不去點名國民黨哪些人「人在曹營心在漢」，但相信這些人都心知肚明。（編輯：林孟汝）1090912