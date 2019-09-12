郭台銘退黨 鴻海大股東身分與集團布局仍是焦點

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）鴻海創辦人郭台銘今天宣布退出國民黨，對台灣政壇投下震撼彈。由於郭台銘目前仍是鴻海董事，也是鴻海最大股東，未來若參選總統，有關鴻海集團布局、與中國大陸連結及財產信託等，都將是外界矚目議題。

國民黨榮譽主席連戰、現任黨主席吳敦義及前總統馬英九等31人，今天親筆簽名在報紙刊登「團結、奮鬥、救中華民國」聲明，呼籲郭台銘與高雄市長韓國瑜合作。

郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今天轉達郭台銘聲明，即日起退出國民黨；郭台銘也於下午發出親手寫下的退黨聲明，強調正在做一件對的事，一件將翻轉中華民國命運的大事。

郭台銘之前在參與國民黨總統初選期間，極力淡化自己與鴻海之間的關係，甚至決定不續任鴻海董事長，希望不干擾鴻海集團運作，也避免集團在中國大陸布局成為選戰中被質疑的話題。

郭台銘目前已經淡出鴻海集團旗下關聯企業，根據鴻海年報顯示，集團旗下關聯企業主要董事和負責人，已由其他高階主管擔任，郭台銘幾無擔任主要職務。

郭台銘雖然目前已非鴻海董事長，不過他仍是鴻海董事之一，目前也是鴻海第一大股東。根據公開資訊觀測站資料，到7月為止，郭台銘持有鴻海股權為133萬7938張，個人持股比重約9.65%。

外界仍關注郭台銘若參選總統，是否牽動鴻海集團在中國大陸布局，而鴻海集團在中國大陸產能布局比重高達75%，僅25%產能在中國大陸之外，鴻海集團在中國布局甚深，是否會影響郭台銘參選總統的政策規劃，也備受各界矚目。

郭台銘個人原先在中國大陸也有投資，位於中國廣州的超視堺10.5代全生態產業園，就是由日本堺顯示器株式會社（SDP）轉投資成立，而SDP是由先前郭台銘個人攜手日本夏普（Sharp）合資成立，布局中國廣州增城面板廠。

不過SDP株式會社代表取締役副社長谷口英男今天發布聲明指出，郭台銘因個人因素，已出讓SDP股份，因此廣州堺工廠營運，與郭台銘無關。這引發外界聯想，郭台銘是否因規劃競選總統脫手廣州面板新廠，降低外界對郭台銘個人投資中國大陸的疑慮。

此外，郭台銘個人資產也相當驚人。根據富比世（Forbes）統計，截至9月11日，郭台銘個人資產價值達到66億美元（約合新台幣2050億元），是2018年台灣前50大富有人物排行第一名，在全球個人富有排名也有257名。

不具名律師指出，若郭台銘登記成為總統候選人，根據公職人員財產申報法規定，郭台銘就須向選委會申報財產。

若郭台銘當選總統到職，本人、配偶及未成年子女財產應從到職之日起3個月內信託給信託業，除了不動產，還包括台灣上市櫃公司股票，以及其他經行政院會同考試院、監察院核定應交付信託財產，因此郭台銘原先持有的鴻海股票，也都要接受信託。（編輯：林淑媛／張良知）1080912