馬英九韓國瑜同台互動熱絡 擁抱展現團結

（中央社記者王承中台北15日電）國民黨總統參選人韓國瑜、前總統馬英九今天一同受邀出席大陸台商秋節聯誼茶會，兩人互動熱絡，韓國瑜到場後主動與馬英九握手，兩人熱情擁抱展現團結氣勢，馬則率支持者高呼「韓國瑜凍蒜」。

韓國瑜下午北上出席國民黨在台北君悅酒店舉辦的「大陸台商秋節聯誼茶會」，國民黨主席吳敦義、前主席馬英九、吳伯雄、洪秀柱都將到場力挺，展現大團結氣勢。由於日前馬英九為韓國瑜造勢時遭噓下台，之後馬、 韓兩人參加台北市里長授證活動同場未同框，今天兩人的互動再度成焦點。

吳敦義、馬英九分別在下午2時30分、3時抵達會場，並與隨後到來的吳伯雄一同進場，而韓國瑜則在不久後也抵達會場，韓國瑜進場後，特別走向已經就坐的馬英九，主動與馬英九握手，馬英九也笑著回應，並與韓國瑜打招呼。

隨後馬英九應吳敦義的邀請上台致詞時，在走道講台旁時，與韓國瑜擁抱，展現大團結氣勢，全場支持者看到這幕，則高聲歡呼。而韓國瑜在馬英九致詞時，站在講台旁主動幫忙整理講稿。馬英九在致詞結束後，帶領支持者，高呼「韓國瑜凍蒜」。

馬英九因稍晚還有行程，在致詞結束後，便先行離開會場，但是在離開講台時，馬英九也不忘再與韓國瑜握手致意。（編輯：蘇志宗）1080915