郭台銘參選箭在弦上 國民黨：哪一點對不起你

（中央社記者余祥台北12日電）鴻海創辦人郭台銘透過幕僚宣布退黨，參選箭在弦上，國民黨全面開戰。組發會主委李哲華反問，「哪一點對不起你？」國民黨不是菜市場，想來就來、想走就走。

考紀會主委魏平政嗆，不是退黨就什麼事情都可以亂來，仍須探討郭的行為是否違反黨紀；他也質疑，郭台銘當初宣示若初選輸了會全力支持黨的提名人，現在卻背棄承諾，「初選輸了可以不認，大選輸了會怎麼樣？」

明天是中選會受理連署為總統副總統被連署人登記的第一天，前總統馬英九、黨主席吳敦義等31名國民黨大老今天親筆簽名在各報刊登聲明，呼籲郭台銘與國民黨總統參選人韓國瑜合作，盼力挽郭台銘留在黨內。

不過，郭台銘隨即透過幕僚宣布退黨，聲明中更批國民黨守舊、迂腐；多位藍委解讀，郭台銘在為參選取得正當性。

李哲華說，當初是郭台銘爭取代表國民黨參選總統，黨中央才特別給郭台銘參選資格，「國民黨已經這麼厚待了，現在要退黨，請告訴我們為什麼？國民黨沒有對不起你。」

李哲華說，即便黨員經公開或書面表達退黨意願，仍須依照黨內程序辦理，若郭台銘退黨，只是想規避違紀參選而被開鍘，藉以欺騙社會自己是獨立身分參選，「國民黨哪有可能這麼笨，讓他這麼灑脫。」

至於有人認為郭台銘曾借錢給國民黨對黨有恩，李哲華說，國民黨向郭台銘借的錢早就歸還，且是在前主席洪秀柱時代借的，自吳敦義擔任黨主席從沒向郭借過一毛錢。

國民黨文傳會顧問唐德明也批，曾經的榮譽黨員企圖用羞辱國民黨的語言，踩著國民黨的頭顱往上爬，絕對是缺乏民主素養、缺乏君子風度的惡劣行徑。

唐德明說，郭在退黨聲明抨擊國民黨內關心國事的前輩與中常委，讓人有今夕是何夕的感嘆，也對郭所謂的「莫忘初衷」，感到莫大的諷刺。

參與黨內初選的前台北縣長周錫瑋在臉書轟郭台銘，45年的鴻海，證明他是一位成功的企業家，但5個月國民黨「榮譽黨員」，證明他很難「團結」，恪守誠信是做人處事基本的道理，「如果一個人沒有誠信，你還能期待他什麼？」（編輯：蘇志宗）1080912