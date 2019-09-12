柯粉俱樂部布2千連署點 待郭台銘宣布參選啟動

台北市長柯文哲人士說，柯粉俱樂部成立初衷是整合全國柯粉幫柯文哲選總統，但如今柯文哲不選總統可能性很高，目前也已接獲指令要全力協助鴻海創辦人郭台銘（圖）。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北12日電）台北市長柯文哲陣營人士今天表示，柯粉俱樂部已在全台布下2000個連署點，只要前鴻海精密工業股份有限公司董事長郭台銘一宣布參選總統就即刻啟動，目標是50萬份連署書。

郭台銘幕僚蔡沁瑜轉達郭台銘聲明表示，郭台銘不會眷戀中國國民黨，即日起退黨。

柯文哲陣營人士表示，目前2000個連署點遍布全台，規劃在便利商店附近或夜市出入口，因超商有影印機、夜市有人潮，偏鄉地區則採用胖卡車。連署門檻是28萬多份，目標衝到50萬份，保留被退件空間。

柯文哲陣營人士說，柯粉俱樂部成立初衷是整合全國柯粉幫柯文哲選總統，但如今柯文哲不選總統可能性很高，上週也已接獲指令要全力協助郭台銘，「萬事俱備、只欠東風」，雖沒錢挺郭台銘，但郭台銘的人氣弱點卻是柯文哲強項，只要郭台銘一宣布，連署點、幫忙的志工等會全部動起來。（編輯：李明宗）1080912