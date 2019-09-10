郭台銘若選總統 蔡壁如：柯文哲全力支持

鴻海創辦人郭台銘（左）、台北市長柯文哲（右）、前立法院長王金平合作共推郭台銘參選總統傳言不斷，郭台銘幕僚蔡沁瑜、台北市政府顧問蔡壁如、前立法院長王金平辦公室新聞秘書林思慧10日連袂前往中選會，詢問總統大選連署相關事宜。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北10日電）鴻海創辦人郭台銘幕僚蔡沁瑜、台北市政府顧問蔡壁如、前立法院長王金平辦公室新聞秘書林思慧今天連袂前往中選會，詢問總統大選連署相關事宜。蔡沁瑜表示，是否參選還需郭台銘決定。

郭台銘、柯文哲、王金平三方合作共推郭台銘參選總統的傳言不斷，但自從3人在8月23日同台後，便再無後續發展；隨著9月13日至17日申請總統、副總統被連署人時間點逼近，郭柯王三方幕僚今天下午一同前往中選會，詢問連署相關事宜。

台北市政府顧問蔡壁如、永齡基金會副執行長蔡沁瑜，以及前立法院長王金平辦公室新聞秘書林思慧一行在下午共乘一車到聯合辦公大樓後，直接上樓前往中選會，之後下樓接受媒體訪問。

三方幕僚赴中選會詢問連署，是否代表郭台銘已經決定參選。蔡沁瑜表示，幕僚該做的工作就是把事情準備好、資料準備齊全，最後還是由郭台銘決定，時間點也都還在考量。

永齡基金會副執行長蔡沁瑜（前中）、台北市政府市政顧問蔡壁如（前右）、前立法院長王金平秘書林思慧（前左）10日下午皆現身中選會，了解總統選舉連署相關事宜，引發各界關注。中央社記者徐肇昌攝 108年9月10日

蔡沁瑜說，三方幕僚的溝通一直很順暢，今天連袂到中選會是想了解連署必須具備什麼文件，以及若要在秋節連假期間送件登記，是否有人受理。

三方合作是否由郭台銘代表參選總統，蔡沁瑜笑著問站在旁邊的蔡壁如說：「蔡顧問你覺得呢？」蔡壁如則表示：「應該是吧。」對於柯文哲擔任什麼角色，蔡壁如說，柯文哲就是擔任全力支持、輔選的角色。

媒體詢問，柯文哲、王金平是否為郭台銘副手人選的第一優先。蔡壁如表示，這個再討論。蔡沁瑜則說，大家都是好朋友，目前還沒有討論到這部分，今天到中選會只是先把遊戲規則討論清楚。

媒體追問，若郭台銘要連署，柯文哲、王金平會扮演什麼角色。林思慧指出，這部分要由王金平本人回答，她今天只是一起陪同來了解狀況。

蔡沁瑜則表示，目前還沒有討論到這個部分，因為三方幕僚溝通順暢，所以她今天跟蔡壁如要來，也順便問一下王金平辦公室。王金平日前也說一切看上天旨意，若王金平也有意參選，可能也需要了解如何連署。

對於王金平是否會在秋節前宣布退黨，林思慧指出，目前沒有思考到這個部分。

日前傳出郭辦製作連署APP，中選會是否同意可以使用。蔡沁瑜表示，之前有熱心朋友製作連署APP，希望讓連署更方便、科技，但中選會表示，一切以紙本連署為主，所以剛才也特別了解紙本連署的內容，且若要連署就要從頭開始，之前郭粉自發性的連署都不算。

蔡沁瑜指出，中選會認定的連署開始起跑日期是9月19日，13日到17日受理總統被連署人的登記領表，現場要繳交新台幣100萬元保證金，今年連署門檻是28萬384份。

對於蔡沁瑜上午受訪表示，郭台銘將親自到新竹送月餅給柯文哲母親。蔡壁如指出，柯媽媽很認真跟她說，會準備貢丸回送給郭台銘。（編輯：謝佳珍）1080910