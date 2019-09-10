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郭台銘柯文哲11日赴新竹參拜 再度同框引關注

最新更新：2019/09/10 22:00
鴻海創辦人郭台銘（左）、台北市長柯文哲（右）11日將至新竹城隍廟參拜，也是8月23日後再度同框，引發外界想像。（中央社檔案照片）
鴻海創辦人郭台銘（左）、台北市長柯文哲（右）11日將至新竹城隍廟參拜，也是8月23日後再度同框，引發外界想像。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北10日電）外傳鴻海創辦人郭台銘將於中秋節宣布參選，幕僚也說會送「月餅」給台北市長柯文哲的母親，而郭台銘、柯文哲明天將至新竹城隍廟參拜，也是8月23日後再度同框，引發外界想像。

郭台銘幕僚蔡沁瑜、柯文哲心腹蔡壁如與國民黨立委王金平辦公室新聞秘書林思慧今天下午連袂前往中選會，詢問總統大選連署相關事宜，蔡沁瑜表示，是否參選還需郭台銘決定；蔡壁如則說，若郭台銘參選，柯文哲將全力支持。

此外，蔡沁瑜今天上午表示，因郭台銘、柯文哲2人時間難喬，郭台銘會親自到新竹送月餅給柯媽媽，也會送王金平，但沒考慮送高雄市長韓國瑜。

台灣民眾黨晚間發布訊息，指黨主席柯文哲明天清晨6時將與郭台銘赴新竹城隍廟參拜，但不接受媒體聯訪。

由於郭台銘在中秋節宣布參選總統傳言甚囂塵上，柯文哲多次說「等收到月餅再說」、「看裡面有沒有字條」，2人選在明天赴新竹城隍廟參拜，也是8月23日合體後，再度同框，引發外界想像。（編輯：李錫璋）1080910

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