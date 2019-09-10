郭台銘將親送月餅給柯媽媽 沒考慮送韓國瑜

（中央社記者顧荃台北10日電）鴻海創辦人郭台銘幕僚蔡沁瑜今天表示，因為台北市長柯文哲與郭台銘的時間難喬，郭台銘親自到新竹送月餅給柯媽媽，也會送給前立法院長王金平。但媒體詢問是否送月餅給韓國瑜，蔡沁瑜說，「目前沒有考慮」。

媒體報導郭台銘13日將主動退出國民黨，蔡沁瑜上午受訪時表示，她要慎重澄清，「的確沒有這件事情」，郭台銘所思考的是台灣的大方向，如何替台灣提出解決良方；外界關注會不會有退黨動作，「其實不會有，包含時間點、方式，都不會發生」。

至於若郭台銘參選2020總統大選是否退回黨證，蔡沁瑜說，這不是考量的重點，國家利益大於政黨利益，退回黨證必須在決定是否參選後，才會有進一步的形式問題，在還沒有發生之前都不做回應。

蘋果日報民調指郭台銘聲勢下滑，落後民進黨參選人、總統蔡英文和國民黨參選人、高雄市長韓國瑜，郭柯聯盟在3周內支持度跌9.4個百分點，選民因不耐煩而轉向。

蔡沁瑜表示，民調數字就是參考，也聽到大家的聲音，知道大家對郭台銘的期待、對郭柯王合體匯集中道主流力量的期許，接下來是中秋節，將送柯媽媽跟王金平月餅，在這個時間點好好討論，接下來該怎樣回應社會的期待。

她說，因為柯文哲與郭台銘的時間難以喬在一起，郭台銘這兩天會跑一趟新竹，親自送月餅給柯媽媽，也會送給王金平，這是做人基本道理，中秋禮尚往來也是應該的。她笑說，月餅「裡面有紙條」，紙條內容目前還沒想好，歡迎媒體一起來，現場就可揭曉答案。

媒體詢問是否送月餅給韓國瑜，她說，「目前沒有考慮」。

藍營分析郭台銘民調下滑，可能出現棄保效應，對此蔡沁瑜表示，以現在情況來講，棄誰保誰都還說不定，大家都很焦慮、心急，希望郭台銘快給答案，但郭台銘的確還在思考，郭做的決定也會影響台灣未來，希望大家能給郭多點時間，靜下心來再想清楚，確定9月17日前會給外界答案。

媒體詢問郭台銘對韓國瑜有何期許，蔡沁瑜回應，有些話在國民黨初選時，郭台銘就已經說過了，郭台銘與韓國瑜的哥哥是從小到大的好朋友，跟韓國瑜也算是兄弟，包含當初建議韓國瑜不要進入中聯辦等話語，都在初選之前該說的都說了。

蔡沁瑜表示，希望韓國瑜的造勢活動是真的為台灣好，今天不管韓粉或郭粉，只要為台灣的這顆心一致，目標都希望蔡政府可以下架，就沒有韓粉與郭粉的差別。

至於未來郭韓是否合作，她表示，未來的事情很難講，17日前讓郭台銘冷靜想一想，這關係台灣未來，希望關鍵日子做出的決定，都是為台灣好。

對於知名律師林憲同不滿郭台銘在國民黨內初選失利後，繼續總統參選動作，今天控告郭台銘涉嫌背信、詐欺罪，蔡沁瑜說，真的不認識這個人，接下來會有很多「林憲同們」陸續出現，他們不回應，也無從回應起。

另外，行政院長蘇貞昌今天視察屏東宣布高鐵南延，蔡沁瑜也提到，郭台銘過去幾個月來，到屏東聽到地方的聲音，7月6日就有提到這件事，樂見政府追隨郭的腳步去做，希望蔡政府在接下來的日子裡跟隨郭的思考，顧及全台灣的民眾。（編輯：蘇龍麒）1080910