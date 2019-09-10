名律師不滿郭台銘參選動作 提告求償100億元

知名律師林憲同（前右）不滿鴻海創辦人郭台銘在國民黨內初選失利後，繼續總統參選動作，10日以國民黨員身分，到台北地方法院提出自訴，控告郭台銘涉嫌背信、詐欺罪，並要求郭台銘對國民黨賠償新台幣100億元。中央社記者林長順攝 108年9月10日

（中央社記者林長順台北10日電）知名律師林憲同不滿鴻海創辦人郭台銘在國民黨內初選失利後，繼續總統參選動作，今天以國民黨員身分，到台北地方法院提出自訴，控告郭台銘涉嫌背信、詐欺罪，並求償100億元。

林憲同的刑事自訴狀指出，郭台銘自稱中國國民黨失聯黨員，要參加國民黨黨內總統初選而對國民黨騙取頒發「榮譽黨員證書」，但郭台銘初選失利而仍以獨立參選名義，繼續進行個人的總統參選工作。

林憲同認為，郭台銘破壞國民黨黨紀黨章，嚴重損害國民黨暨全體國民黨員的財產及非財產利益，因此自訴郭台銘涉嫌刑法第339條第2項詐欺得利罪、刑法342條背信罪。

林憲同也提出刑事附帶民事訴訟，要求郭台銘在文字及電子媒體刊登對國民黨及國民黨員道歉文，聲明放棄中國國民黨黨籍，並對國民黨賠償新台幣100億元。（編輯：李亨山）1080910