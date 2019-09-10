更多編輯台推薦新聞：
早安世界》蘇貞昌10日訪屏東 可望宣布高鐵延伸
早報

早安世界》蘇貞昌10日訪屏東 可望宣布高鐵延伸

美女醫生黃京葦蘭嶼任職 居民讚人美心也美
地方

美女醫生黃京葦蘭嶼任職 居民讚人美心也美

蘋果年度發表會將登場 可能亮點搶先看
科技

蘋果年度發表會將登場 可能亮點搶先看

專題／躲貿易戰火出逃中國 越南會是熱門關鍵字嗎
國際

專題／躲貿易戰火出逃中國 越南會是熱門關鍵字嗎

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

名律師不滿郭台銘參選動作 提告求償100億元

最新更新：2019/09/10 11:38
知名律師林憲同（前右）不滿鴻海創辦人郭台銘在國民黨內初選失利後，繼續總統參選動作，10日以國民黨員身分，到台北地方法院提出自訴，控告郭台銘涉嫌背信、詐欺罪，並要求郭台銘對國民黨賠償新台幣100億元。中央社記者林長順攝 108年9月10日
知名律師林憲同（前右）不滿鴻海創辦人郭台銘在國民黨內初選失利後，繼續總統參選動作，10日以國民黨員身分，到台北地方法院提出自訴，控告郭台銘涉嫌背信、詐欺罪，並要求郭台銘對國民黨賠償新台幣100億元。中央社記者林長順攝 108年9月10日

（中央社記者林長順台北10日電）知名律師林憲同不滿鴻海創辦人郭台銘在國民黨內初選失利後，繼續總統參選動作，今天以國民黨員身分，到台北地方法院提出自訴，控告郭台銘涉嫌背信、詐欺罪，並求償100億元。

林憲同的刑事自訴狀指出，郭台銘自稱中國國民黨失聯黨員，要參加國民黨黨內總統初選而對國民黨騙取頒發「榮譽黨員證書」，但郭台銘初選失利而仍以獨立參選名義，繼續進行個人的總統參選工作。

林憲同認為，郭台銘破壞國民黨黨紀黨章，嚴重損害國民黨暨全體國民黨員的財產及非財產利益，因此自訴郭台銘涉嫌刑法第339條第2項詐欺得利罪、刑法342條背信罪。

林憲同也提出刑事附帶民事訴訟，要求郭台銘在文字及電子媒體刊登對國民黨及國民黨員道歉文，聲明放棄中國國民黨黨籍，並對國民黨賠償新台幣100億元。（編輯：李亨山）1080910

延伸閱讀
傳郭台銘13日退黨 郭辦：外傳劇本很多韓國瑜訪新北 喊話郭台銘國民黨要團結被疑暗批韓國瑜 郭台銘幕僚：是提醒自己要準時
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報