韓國瑜訪新北 喊話郭台銘國民黨要團結

（中央社記者葉臻新北8日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天舉辦新北市首場造勢活動，上午先到國民黨新北市黨部，被問是否要對郭台銘最後喊話，韓國瑜表示，還是呼籲國民黨要團結，不到最後關頭絕不輕言放棄。

韓國瑜今天下午將舉辦新北市首場造勢活動，中午先行至國民黨新北市黨部，與各區立委提名人合拍競選照，並與國民黨市議員、各區競選總部主委等組織舉行便當會。

韓國瑜接受媒體聯訪時，被問及郭台銘表示朝參選的方向努力，是否要對郭台銘最後喊話，韓國瑜表示，還是要呼籲國民黨要團結，如果不團結，就不是政治問題，而是數學問題，藍軍如果不團結，對總統大選和立法委員選舉都會有深遠影響，團結不到最後關頭，絕不輕言放棄。

湧蓮寺主委陳宏昌8月間因為批評韓國餘被開除黨籍，陳宏昌今天剛好不在國內，韓國瑜接受聯訪時被問及此事時表示，如果陳宏昌沒有出國，也會邀請他一起來參加，也會誠摯的打電話邀請他，到湧蓮寺一起拜佛，隨後也應媒體要求，清唱了幾句樂團「茄子蛋」的歌曲「浪子回頭」。

韓國瑜表示，對黨內幹部他要說出心裡話，烏雲越大代表敵人越有陰謀，「當我們對自己的團隊沒有信心的時候，我們已經離失敗越來越近」，如果黨內同志都不能清楚的了解，心中背負著包袱，「仗會很難打」。

韓國瑜表示，國民黨中央委員連勝文為黨犧牲，甚至挨了一顆子彈，2014年曾代表黨參選台北市長，一出來時民調很高，後來被說喝紅酒、開轟趴、playboy、有錢人，所有拿錢的名嘴開始攻擊，連勝文的民調開始下滑，大家就開始失去信心，覺得為什麼當初不提名丁守中。

韓國瑜說，國民黨後來提了丁守中參選台北市長，還丁守中一個公道，「丁守中等了24年，比蘇武牧羊等的還久」，後來被說佛系、沒有戰力、乖乖牌，當他民調開始下滑，大家才覺得為什麼不提蔣萬安。

韓國瑜自嘲他不是聖人、有很多缺點，從小調皮搗蛋，當民意代表時也愛喝酒、打麻將，他也承認，大家現在覺得，為什麼不提朱立倫、周錫瑋，但一旦失去信心，這個選戰就打不下去，「我年輕時愛喝酒、愛抽菸愛打麻將，又有什麼問題」。

國民黨新北市黨部主委李乾龍則表示，這次目標韓國瑜要超過侯友宜當選市長的得票數「至少30萬票」。（編輯：方沛清）1080908