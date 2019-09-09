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傳郭台銘13日退黨 郭辦：外傳劇本很多

最新更新：2019/09/09 17:07
媒體報導鴻海創辦人郭台銘13日將主動退出國民黨，郭台銘辦公室9日表示，外傳劇本很多，希望大家給郭台銘時間思考，17日前一定會有答覆。（中央社檔案照片）
媒體報導鴻海創辦人郭台銘13日將主動退出國民黨，郭台銘辦公室9日表示，外傳劇本很多，希望大家給郭台銘時間思考，17日前一定會有答覆。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北9日電）媒體報導鴻海創辦人郭台銘13日將主動退出國民黨，郭台銘辦公室今天表示，外傳劇本很多，希望大家給郭台銘時間思考，17日前一定會有答覆。近郭人士則說，確實有討論但未定案。

郭台銘將在17日連署申請截止前說明是否獨立參選總統，有媒體今天報導，郭台銘將在13日中秋節當天發表退黨聲明，且也將在中秋連假過後，前往中選會登記成為總統被連署人。

對此，郭台銘辦公室表示，目前外傳的劇本真的很多，謝謝所有認同郭台銘理念的朋友持續關心和支持，希望大家給郭台銘一點時間思考，17日之前一定會給各界答覆。

有關郭台銘若宣布參選後的國民黨籍問題，郭陣營過去僅表示，對於國民黨的決定，不會多做干預，主控權不在郭陣營。如今卻傳出，郭台銘將選擇主動退出國民黨。

近郭人士表示，針對退黨與否，團隊確實有過討論，有人認為若宣布參選，國民黨的態度很明確就是要祭出黨紀開鍘，既然都可預見這樣的情況，沒有理由選擇讓郭台銘被國民黨開除，應該主動退黨，不過這都處於討論階段，並未定案。（編輯：謝佳珍）1080909

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