報導指郭台銘準備參選 幕僚：日本媒體的解讀

鴻海創辦人郭台銘（圖）幕僚蔡沁瑜8日針對日媒報導郭台銘已準備好參選表示，目前還在靜候郭的決定。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北8日電）鴻海創辦人郭台銘幕僚蔡沁瑜今天針對日媒報導郭台銘已準備好參選表示，可能是郭台銘在會中談到若當選將帶千家企業赴美投資，這句話被媒體解讀為已準備好參選，目前幕僚還在靜候郭台銘的決定。

郭台銘昨天與駐台北的日本媒體見面，有日本媒體在會後報導指出，郭台銘在談到明年總統大選時表示，持續朝參選方向準備，表達強烈參選意願，也指出郭台銘已準備好參選總統，很快會決定是否投入大選。

蔡沁瑜上午接受媒體聯訪時表示，郭台銘昨天與日本媒體相談甚歡，在談到未來的兩岸關係、台美及台日關係時，郭台銘提到，若當選會帶1000家企業到美國投資，她認為可能就是因為這句話，被日本媒體解讀是郭台銘已做好參選的準備。

蔡沁瑜指出，郭台銘曾表示，在做任何決定前，必須要謹慎思考，她說，再給郭台銘一點時間，讓郭台銘審慎思考後下決定。郭台銘思考邏輯跟方向不外乎就是能否為台灣帶來最大的利益，對人民更好。幕僚也在靜候郭台銘的決定，是否參選17日前會給大家答覆。

對於國民黨指出，只要郭台銘參選一定祭出黨紀開鍘「殺無赦」，媒體詢問，郭台銘是否可接受被開除黨籍。蔡沁瑜表示，郭台銘說過若要參選就是獨立參選，他不會重回國民黨，對於國民黨的決定，郭陣營不會多做干預，也沒有立場干預。

媒體追問，郭台銘現在是否已非國民黨員，蔡沁瑜說，從未強調這個部分，辦公室一直強調國家的利益大於政黨的利益，郭台銘是否是國民黨員這部分不用多做著墨。由於蔡沁瑜並未回答問題，媒體再度追問郭台銘是否已經不具黨員身份，蔡沁瑜僅回答，不知道。

針對外傳郭台銘將在前立法院長王金平的幫忙下在北、中、南、東設立競選辦公室，還要在22個縣市的交通熱點設連署站，並且要將招募新血，把發言小組擴增為政論節目組和時事回應組。

蔡沁瑜指出，很多人很熱心自動提供很多建議，郭台銘辦公室也都有參考。很多民眾反映，若郭台銘決定參選，願意提供場地連署，地點不只北、中、南、東，甚至還有離島。對於這些朋友的關心，郭陣營都已接收到，現在就等郭台銘做最後決定。

至於擴增發言小組的部分，蔡沁瑜表示，謝謝大家關心，還幫忙辦公室分組，但現在真的沒有這樣的分組。大家也看到她除要接受媒體聯訪，也要上政論節目，平常還有基金會的行政事務要處理，所謂的分組，也是眾多建議的版本之一。她很希望有更多新血加入分擔事務，但目前真的沒有。

媒體詢問，目前是否還跟王金平有合作，未來是否有計劃再與柯文哲、王金平見面。蔡沁瑜表示，王金平在政壇經歷是郭陣營相當倚重的，希望大家一起來為台灣努力，不過接下來的合作模式，目前都還沒有探討，希望若能夠真的為台灣好，就一起往這條路來走。

對於目前華府盛傳郭台銘將在17日到白宮拜會美國總統川普，蔡沁瑜說，幕僚沒有接收到17日要拜會川普的訊息，雙方溝通管道暢通，但主要是因為雙方都很忙，一直在喬大家都有空的時間，目前為止沒有確定時間。（編輯：鄭雪文）1080908