郭台銘會日媒 透露強烈參選總統意願

鴻海創辦人郭台銘7日在台北與日本媒體記者會面，日媒報導，郭台銘在會中表達強烈參選意願。（中央社檔案照片）

（中央社東京7日綜合外電報導）鴻海創辦人郭台銘今天在台北與日本媒體記者會面，日媒報導，郭台銘在會中表達強烈參選意願，除說明自己是「知日派」，跟中國也能互相信賴。

日本產經新聞報導，郭台銘今天與日本媒體記者見面談到明年1月將舉行的總統大選時，表達強烈參選意願。郭台銘身邊人士說，如果真的參選將以無黨籍身分，會在9月17日前做最後決定。

產經報導指出，這是郭台銘在7月中旬國民黨內初選失敗後，本人首度表明參選意願。

郭台銘說，中國與台灣是「兩個獨立的政治實體」；他也說，（中國方面）相信他不會走台獨路線，能互相信賴，表達出與中國改善關係的自信。

談到跟日本的關係，郭台銘說：「在3位參選人當中，我是最了解日本的。」

日本時事通信社報導，郭台銘今天在台北接受日本媒體記者採訪，談到明年總統大選時說，「持續朝參選方向準備」，表達強烈參選意願。

郭台銘也在這場會面上強調自己的強項，例如併購日本夏普的經驗、與日本企業在商業往來的管道，說明自己是「知日派」。

郭台銘在報導中仍未鬆口是否參選，僅強調「已進入最後評估階段，要有必勝的信心」，表示將在9月中旬做出結論。（譯者：黃名璽/核稿：劉淑琴）1080907