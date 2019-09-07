傳郭台銘醞釀組執政聯盟 國民黨：違紀殺無赦

（中央社記者余祥台北7日電）鴻海創辦人郭台銘醞釀獨立參選，更傳出私下拉攏國民黨立委。黨務人士強調，黨紀如同「虎頭鍘」，一直在那裡，只要郭台銘宣布獨立參選立刻開鍘，黨籍立委參選人違紀也「殺無赦」，選舉跟打仗一樣要旗幟鮮明。

郭台銘將在9月17日連署申請截止之前，對外宣布是否將獨立參選。外傳郭台銘將與台北市長柯文哲、前立法院長王金平3人結盟，角逐2020大選，近日又傳出郭台銘私下接觸國民黨立委爭取支持。

上報報導，郭台銘透過前立委周守訓及親藍友人等管道，向國民黨立委參選人提出不須公開表態、站台等條件；聯合晚報報導，郭台銘聯繫友善的國民黨立委，盼選舉時私下合作，公開場合不出惡言，當選後共組執政聯盟。

國民黨黨務人士形容，國民黨黨紀如同「虎頭鍘」，一直都在那裡，若主動把頭伸過來，當然會被鍘；不用每天試探，看看會不會掉下來，如果會在意，只要離遠一點就好了。

該人士強調，大選跟打仗一樣，一定旗幟鮮明、嚴明黨紀，不容許任何模糊空間。

該人士說，只要郭台銘宣布獨立參選，立刻開鍘，若有黨籍立委參選人違紀輔選、助選，只要有證據一律「殺無赦」。國民黨不怕找不到接替人選，就算沒人也一定會找人出來代替，相信不會有黨籍立委做這些傻事。

對於外傳郭台銘私下拉攏國民黨立委籌組執政聯盟，郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今天接受媒體聯訪未正面回應，她說，跟藍委接觸主要是因為中秋節快到了，若有立委參選人需要，郭台銘願意站台。

蔡沁瑜說，郭台銘的朋友不分藍綠，主要是中秋節快到了，陸續有跟國民黨立委、民間友人或是其他黨派的公職人員等接觸。蔡沁瑜指出，郭台銘強調選舉是一時的，朋友才是永遠的，如果有立委參選人需要，郭台銘願意出來站台。

國民黨中常會日前通過「109年總統立委選舉國民黨員行為規範」，規範中明訂，黨員違反黨紀自行登記競選者，一律予以開除黨籍或撤銷黨籍處分；若黨員違紀助選，則依其情節輕重予以停止黨權2年以下之處分，但其助選情節重大，對國民黨選情影響嚴重者，得予以撤銷黨籍處分。（編輯：紀淑芳）1080907